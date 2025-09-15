Dos accidentes fatales en menos de una hora en Canelones: cuatro personas murieron

Así terminaron los autos que fueron parte del accidente en la Ruta Interbalnearia

Cuatro personas fallecieron en dos accidentes de tránsito fatales ocurridos este domingo por la noche con menos de una hora de diferencia, y ambos en distintas zonas de Canelones , según informó la Policía Caminera en dos comunicados.

El primero de los siniestros se desarrolló a las 21:20 en el kilómetro 78,5 de la Ruta Interbalnearia , a la altura de Jaureguiberry . En esa zona, un coche gris que intentaba cruzar la ruta de sur a norte por un cruce de cantero fue embestido por un auto rojo que iba en dirección al este.

Los dos ocupantes del vehículo que intentaba cruzar la vía salieron despedidos del auto y murieron en el lugar . Uno de ellos era un hombre de 54 años, mientras que el otro era un hombre mayor de edad que aún no fue identificado.

En tanto, las dos personas que iban en el coche rojo terminaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro de salud: el conductor, de 43 años, sufrió una posible fractura en una de sus costillas y un golpe en el abdomen , mientras que su acompañante, de 26 años, contrajo varias lesiones en la zona cervical .

Menos de una hora después, sobre las 22:15, se registró el segundo accidente fatal en el kilómetro 80,5 de la Ruta 12, en el trayecto que une a Tala y San Ramón.

Un auto que circulaba por esa vía despistó y volcó, por causas a determinar, y terminó en la faja natural al costado del camino.

Debido al impacto, el auto se incendió, lo que causó la muerte de sus dos ocupantes en la zona. Hasta el momento las víctimas no fueron identificadas.

La Policía y Fiscalía trabajan en ambos siniestros.