Rige doble alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta amarilla y naranja por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias abundantes, que afectarán a distintas localidades del Norte del país.
Las advertencias meteorológicas serán actualizadas a las 12:00 o "ante cambios significativos".
Según explicó Meteorología, los avisos responden a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".
En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".
Principales localidades afectadas por la alerta naranja:
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.
Salto: Arapey, Belén, Constitución, Saucedo y Termas del Arapey.
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:
Artigas: Sequeira.
Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Lorenzo Geyres, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.
Rivera : Amarillo, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto : Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán.
Tacuarembó : Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Tacuarembó y Tambores.