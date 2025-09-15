Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 15 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 15 de setiembre una jornada marcada por la nubosidad en todo el país , con presencia de nieblas y neblinas, y precipitaciones de distinta intensidad según la región.

La capital y su zona metropolitana tendrán un día mayormente nuboso y cubierto.

Durante la mañana se esperan precipitaciones escasas y aisladas, junto a neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste y sur entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo cubierto, con presencia de neblinas y vientos del sureste de 10 a 30 km/h.

Este: posibles lluvias y ambiente húmedo

En el este del país el cielo estará nuboso a cubierto en la mañana, con probables precipitaciones, nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.

Durante la tarde y noche el cielo se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones, además de nieblas y neblinas. El viento rotará del sector este al sur, entre 10 y 30 km/h.

Oeste: tormentas aisladas y mejora en la tarde

El oeste tendrá una mañana con cielo cubierto a nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas de neblinas. Se prevén vientos del sureste y este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche disminuirá la nubosidad, aunque persistirán las neblinas. El viento será del sureste de 10 a 30 km/h.

Norte: lluvias, tormentas y posterior mejora

En el norte se espera una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas.

Durante la tarde y la noche comenzará a mejorar el tiempo, con disminución de la nubosidad y persistencia de algunas precipitaciones y tormentas aisladas. Se mantendrán las nieblas y neblinas, con vientos del sector este de 10 a 30 km/h.