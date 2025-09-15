Dólar
/ Nacional / INSÓLITO

Un hombre se trepó a una torre de Antel en Florida porque le prohibieron ver a su hijo y una llamada de Yamandú Orsi destrabó la situación

"Ya estoy cansado de que no se me dé respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia", dijo el hombre en una entrevista desde la torre

15 de septiembre 2025 - 8:24hs
El hombre que trepó a la torre de Antel en Florida y su pancarta

El hombre que trepó a la torre de Antel en Florida y su pancarta

Un hombre se trepó a una torre de Antel en Florida en reclamo a la justicia por no poder ver a su hijo tras una denuncia de la madre del menor, y una llamada del presidente Yamandú Orsi destrabó la situación.

Según informó la Radio CW 33 de Florida, este sábado por la tarde el hombre, llamado Federico, se subió a la torre de electricidad de Antel en Florida y en la primera plataforma colocó una pancarta que decía: "Hacete cargo SCJ (Suprema Corte de Justicia)".

En una entrevista por videollamada con el comunicador Jorge Bonica, el implicado explicó que subió a la torre para reclamar que no lo dejan ver a su hijo de 4 años, luego de que su madre radicara una denuncia en su contra.

"La verdad es que ya estoy cansado de que no se me dé respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia tras un error que ellos cometieron. Yo no tengo por qué hacerme cargo", criticó Federico, quien también denunció los "malos tratos" que reciben tanto él como "todos los hombres" en la Unidad Especializada en Violencia de Género en Florida.

"Hace unos días, me echaron sin tomarme denuncia por la violencia psicológica que me aplica la madre de mi hijo y que le aplica a él también", lamentó el padre, que marcó que la madre de su niño "denuncia y le aplican la denuncia enseguida".

En principio, Federico pidió comunicarse con el ministro del Interior, Carlos Negro. Sin embargo, fuentes de Presidencia indicaron a distintos medios que fue el presidente Orsi quien llamó al hombre. Tras la llamada, el hombre bajó luego de cuatro horas arriba de la torre.

