Un hombre se trepó a una torre de Antel en Florida porque le prohibieron ver a su hijo y una llamada de Yamandú Orsi destrabó la situación

El hombre que trepó a la torre de Antel en Florida y su pancarta

Un hombre se trepó a una torre de Antel en Florida en reclamo a la justicia por no poder ver a su hijo tras una denuncia de la madre del menor, y una llamada del presidente Yamandú Orsi destrabó la situación.

Según informó la Radio CW 33 de Florida, este sábado por la tarde el hombre, llamado Federico, se subió a la torre de electricidad de Antel en Florida y en la primera plataforma colocó una pancarta que decía: "Hacete cargo SCJ (Suprema Corte de Justicia)".

En una entrevista por videollamada con el comunicador Jorge Bonica, el implicado explicó que subió a la torre para reclamar que no lo dejan ver a su hijo de 4 años, luego de que su madre radicara una denuncia en su contra.

"La verdad es que ya estoy cansado de que no se me dé respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia tras un error que ellos cometieron. Yo no tengo por qué hacerme cargo", criticó Federico, quien también denunció los "malos tratos" que reciben tanto él como "todos los hombres" en la Unidad Especializada en Violencia de Género en Florida.

"Hace unos días, me echaron sin tomarme denuncia por la violencia psicológica que me aplica la madre de mi hijo y que le aplica a él también", lamentó el padre, que marcó que la madre de su niño "denuncia y le aplican la denuncia enseguida". En principio, Federico pidió comunicarse con el ministro del Interior, Carlos Negro. Sin embargo, fuentes de Presidencia indicaron a distintos medios que fue el presidente Orsi quien llamó al hombre. Tras la llamada, el hombre bajó luego de cuatro horas arriba de la torre. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/exitorama/status/1966960830916022696&partner=&hide_thread=false El hombre de 32 años que se encuentra en la torre de ANTEL mantuvo un contacto con el periodista @Boconbonica de El Bocón. Pide la presencia del Ministro del Interior @Minterioruy pic.twitter.com/esZdZBZzLL — C.W.33 RADIO FLORIDA (@exitorama) September 13, 2025