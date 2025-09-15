Un motociclista de 19 años murió y una adolescente de 16 está grave tras intentar escapar de la Policía en Rivera

Un motociclista de 19 años murió y su acompañante, una menor de 16, se encuentra grave tras intentar escapar de la Policía realizando maniobras imprudentes en la ciudad de Rivera, informó la Jefatura departamental en un comunicado.
Según el parte policial, el hecho se registró próximo a las 02:00 de la madrugada cuando efectivos contratados por la Intendencia de Rivera estaban llevando adelante tareas de prevención de accidentes de transito y notaron que dos motos a alta velocidad pasaron por su lado a la altura de Avenida Sarandí rumbo a calle Ceballos.
De acuerdo a la información oficial, ambas estaban realizando maniobras imprudentes como de zigzagueo y paro de sus ruedas.
Las motos policiales las alcanzaron a la altura de Av. Sarandí casi Ceballos y los funcionarios le indicaron a uno de los conductores que llevaba a una acompañante que detuviera la marcha, pero el motociclista hizo caso omiso a la orden y arrancó a alta velocidad tomando Ceballos contramano.
Por este motivo los policías continuaron la persecución, pero a una distancia segura, al tiempo que el joven que escapaba impactó frontalmente contra una camioneta que ingresaba por Dr. Anollés.
En ese momento los efectivos detienen su marcha y solicitan la concurrencia de emergencia médica al lugar. Una vez allí los médicos constatan que el conductor de la moto estaba muerto en el lugar y su acompañante, una joven de 16 años, había resultado gravemente herida. La joven fue trasladada a un centro de salud, donde permanece hospitalizada.
La moto accidentada tenía matricula brasilera y el joven que la conducía carecía de licencia de conducir. El conductor de la camioneta, en tanto, tenía toda la documentación en regla.