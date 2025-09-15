Un motociclista de 19 años murió y una adolescente de 16 está grave tras intentar escapar de la Policía en Rivera

Un motociclista de 19 años murió y su acompañante, una menor de 16 , se encuentra grave tras intentar escapar de la Policía realizando maniobras imprudentes en la ciudad de Rivera , informó la Jefatura departamental en un comunicado.

Según el parte policial, el hecho se registró próximo a las 02:00 de la madrugada cuando efectivos contratados por la Intendencia de Rivera estaban llevando adelante tareas de prevención de accidentes de transito y notaron que dos motos a alta velocidad pasaron por su lado a la altura de Avenida Sarandí rumbo a calle Ceballos.

De acuerdo a la información oficial, ambas estaban realizando maniobras imprudentes como de zigzagueo y paro de sus ruedas.

Las motos policiales las alcanzaron a la altura de Av. Sarandí casi Ceballos y los funcionarios le indicaron a uno de los conductores que llevaba a una acompañante que detuviera la marcha, pero el motociclista hizo caso omiso a la orden y arrancó a alta velocidad tomando Ceballos contramano.

Por este motivo los policías continuaron la persecución, pero a una distancia segura, al tiempo que el joven que escapaba impactó frontalmente contra una camioneta que ingresaba por Dr. Anollés.

En ese momento los efectivos detienen su marcha y solicitan la concurrencia de emergencia médica al lugar. Una vez allí los médicos constatan que el conductor de la moto estaba muerto en el lugar y su acompañante, una joven de 16 años, había resultado gravemente herida. La joven fue trasladada a un centro de salud, donde permanece hospitalizada.

La moto accidentada tenía matricula brasilera y el joven que la conducía carecía de licencia de conducir. El conductor de la camioneta, en tanto, tenía toda la documentación en regla.