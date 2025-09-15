Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / FATAL

Un motociclista de 19 años murió y una adolescente de 16 está grave tras intentar escapar de la Policía en Rivera

El motociclista pasó a alta velocidad realizando maniobras imprudentes como de zigzagueo y paro de ruedas

15 de septiembre 2025 - 10:05hs
willymoto (1)

Un motociclista de 19 años murió y su acompañante, una menor de 16, se encuentra grave tras intentar escapar de la Policía realizando maniobras imprudentes en la ciudad de Rivera, informó la Jefatura departamental en un comunicado.

Según el parte policial, el hecho se registró próximo a las 02:00 de la madrugada cuando efectivos contratados por la Intendencia de Rivera estaban llevando adelante tareas de prevención de accidentes de transito y notaron que dos motos a alta velocidad pasaron por su lado a la altura de Avenida Sarandí rumbo a calle Ceballos.

De acuerdo a la información oficial, ambas estaban realizando maniobras imprudentes como de zigzagueo y paro de sus ruedas.

Más noticias
accidente fatal en montevideo: corria picadas con una moto robada, escapo de la policia a contramano y murio tras cruzar con luz roja en buceo
ACCIDENTE FATAL

Accidente fatal en Montevideo: corría picadas con una moto robada, escapó de la Policía a contramano y murió tras cruzar con luz roja en Buceo

Barros Blancos. (Archivo)
POLICIAL

Murió el hombre de 35 años que fue baleado el domingo en Barros Blancos: detuvieron al autor del homicidio

Las motos policiales las alcanzaron a la altura de Av. Sarandí casi Ceballos y los funcionarios le indicaron a uno de los conductores que llevaba a una acompañante que detuviera la marcha, pero el motociclista hizo caso omiso a la orden y arrancó a alta velocidad tomando Ceballos contramano.

Por este motivo los policías continuaron la persecución, pero a una distancia segura, al tiempo que el joven que escapaba impactó frontalmente contra una camioneta que ingresaba por Dr. Anollés.

En ese momento los efectivos detienen su marcha y solicitan la concurrencia de emergencia médica al lugar. Una vez allí los médicos constatan que el conductor de la moto estaba muerto en el lugar y su acompañante, una joven de 16 años, había resultado gravemente herida. La joven fue trasladada a un centro de salud, donde permanece hospitalizada.

La moto accidentada tenía matricula brasilera y el joven que la conducía carecía de licencia de conducir. El conductor de la camioneta, en tanto, tenía toda la documentación en regla.

Temas:

motociclista Rivera adolescente

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos