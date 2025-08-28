Dólar
/ Nacional / TRAGEDIA

Accidente laboral fatal: un albañil murió en Rivera luego de caer del techo de una casa en la que trabajaba

Desde la Policía de Rivera mantienen como principal hipótesis que el hombre sufrió un infarto mientras trabajaba

28 de agosto 2025 - 11:48hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Un albañil de 64 años murió luego de caer del techo de una casa en la que estaba trabajando en Rivera, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

El hecho ocurrió este miércoles en una casa de las calles Juana de Oriol y Lavalleja, en el barrio Máximo Xavier de la ciudad de Rivera.

Según informó en primera instancia el medio local TV 10 Rivera, el trabajador estaba en el techo de la finca intentando izar con una cuerda un balde de cemento, cuando cayó al patio del hogar, golpeándose la cabeza contra el suelo.

Los médicos de la ambulancia que llegó a la casa no lograron salvar al hombre, que murió en el lugar de los hechos.

Desde la Jefatura de Rivera indicaron que la principal hipótesis es que el hombre sufrió un infarto mientras trabajaba, por la forma en la que cayó de acuerdo al relato de los testigos, y debido a que sufría problemas cardíacos.

La Policía Científica trabajó en el lugar y la Fiscalía de Rivera solicitó la autopsia del cuerpo.

