Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Lunes:
Mín  15°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / NARCOTRÁFICO

Justicia condenó a 10 personas de una banda familiar dedicada al narcotráfico en tres barrios de Montevideo

La llamada Operación Aura desarticuló este grupo compuesto por familiares y personas cercanas a la familia

1 de noviembre 2025 - 21:47hs
Foto de archivo de la Policía Nacional

Foto de archivo de la Policía Nacional

Foto: Gastón Britos/FocoUy

La Justicia condenó a diez personas de una banda familiar dedicada al narcotráfico que estaba ubicada en los barrios Aires Puros, Joanicó y 40 Semanas de Montevideo.

La llamada Operación Aura, liderada por la dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, desarticuló este grupo compuesto por familiares y personas cercanas a la familia.

Según informó este sábado el Ministerio del Interior, los líderes del grupo fueron condenados a cinco años de prisión por un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes.

Más noticias
senadores blancos y colorados proponen incluir en el presupuesto proteccion especial para fiscales
FISCALES

Senadores blancos y colorados proponen incluir en el Presupuesto protección especial para fiscales

¿narcotrafico o mercado de drogas?: carlos negro quiere salir del cliche y da silva lo trato de esnob
MINISTRO DEL INTERIOR

¿Narcotráfico o mercado de drogas?: Carlos Negro quiere salir del cliché y Da Silva lo trató de esnob

Otros integrantes de la familia recibieron penas más leves que van desde seis meses de libertada a prueba hasta cuatro años de cárcel. Los delitos fueron de asistencia al narcotráfico, depósito de drogas en el hogar y tráfico de armas.

Además, se confiscaron tres autos, un revólver, $142 mil, U$S 339, celulares y otros equipamientos utilizados en las maniobras.

Estos bienes quedarán a disposición de la Junta Nacional de Drogas, mientras que las sustancias incautadas serán destruidas.

Temas:

Narcotráfico Justicia

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano Boggio disputa una pelota con Enzo Larrosa en el empate entre Cerro y Nacional
LAS TABLAS

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate entre Cerro y Nacional

Renzo Bacchia descuelga un centro
EN VIVO

Cerro 0-0 Nacional: el tricolor perdió una nueva chance para ganar la Tabla Anual y volvió a irse silbado por su hinchada

Deportivo LSM 6-0 Montevideo Boca Juniors: goleada del equipo Luis Suárez y Messi para ser líderes

Deportivo LSM 6-0 Montevideo Boca Juniors: goleada del equipo Luis Suárez y Messi para ser líderes

Banco de Seguros del Estado
OPV

El BSE alertó en febrero de 2024 una "marcada incertidumbre" sobre el futuro de Cardama ante el contrato de las patrullas oceánicas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos