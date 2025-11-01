Justicia condenó a 10 personas de una banda familiar dedicada al narcotráfico en tres barrios de Montevideo

Foto de archivo de la Policía Nacional

La Justicia condenó a diez personas de una banda familiar dedicada al narcotráfico que estaba ubicada en los barrios Aires Puros, Joanicó y 40 Semanas de Montevideo.

La llamada Operación Aura, liderada por la dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, desarticuló este grupo compuesto por familiares y personas cercanas a la familia.

Según informó este sábado el Ministerio del Interior, los líderes del grupo fueron condenados a cinco años de prisión por un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes.

Otros integrantes de la familia recibieron penas más leves que van desde seis meses de libertada a prueba hasta cuatro años de cárcel. Los delitos fueron de asistencia al narcotráfico, depósito de drogas en el hogar y tráfico de armas.

Además, se confiscaron tres autos, un revólver, $142 mil, U$S 339, celulares y otros equipamientos utilizados en las maniobras.

Estos bienes quedarán a disposición de la Junta Nacional de Drogas, mientras que las sustancias incautadas serán destruidas.