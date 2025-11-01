Dólar
El Observador / Fútbol / LAS TABLAS

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate entre Cerro y Nacional

Nacional perdió una nueva chance para ganar la Tabla Anual y quedó muy comprometido en la pelea del Clausura

1 de noviembre 2025 - 21:01hs
Luciano Boggio disputa una pelota con Enzo Larrosa en el empate entre Cerro y Nacional

Luciano Boggio disputa una pelota con Enzo Larrosa en el empate entre Cerro y Nacional

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional y Cerro empataron 0-0 por la fecha 14 del Torneo Clausura, y el tricolor perdió una nueva chance de quedarse de forma definitiva con el primer lugar de la Tabla Anual, con el que aseguraría un puesto en la final de la Liga AUF Uruguaya.

El tricolor alcanzó los 78 puntos en la tabla acumulada y quedó seis por encima de Peñarol, que jugará este domingo con Defensor Sporting en el Campeón del Siglo. El carbonero necesita ganar sus dos partidos y que Nacional pierda con Defensor en la última fecha para forzar un desempate por la acumulada.

En el Clausura, en tanto, Nacional llegó a 26 unidades, y quedó a tres puntos del carbonero en el tercer lugar de la tabla, también por detrás de Torque que tiene 27 puntos. Si el carbonero empata este domingo dejará sin chances al tricolor para pelear el último torneo corto del año.

Con este empate, Cerro perdió la posibilidad de ingresar a una copa internacional. Quedó con 45 puntos en la Anual, a cuatro de Montevideo City Torque con tres puntos por disputar.

