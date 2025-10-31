Dólar
Nacional ganador de la Tabla Anual y Peñarol campeón del Clausura: los escenarios para la penúltima fecha del año de la Liga AUF Uruguaya 2025

La penúltima fecha del Torneo Clausura se juega entre viernes y lunes y podrá definir el ganador de la Anual y el campeón del Clausura

31 de octubre 2025 - 18:46hs
Lucas Hernández y Maximiliano Olivera,

Foto: Dante Fernández/Focouy

La penúltima fecha del Torneo Clausura, la 14 de 15, se jugará entre este viernes y el lunes y podrá consagrar a Nacional ganador de la Tabla Anual este sábado en el Estadio Centenario y a Peñarol campeón del Clausura el domingo en el Campeón del Siglo y definir el último descenso.

Nacional será ganador de la Tabla Anual este sábado si le gana o empata con Cerro en el partido que jugará desde la hora 19.

Si pierde Nacional, tendrá que esperar al domingo. En ese caso necesita que Peñarol empate o pierda con Defensor Sporting porque mantendrá más de tres puntos de diferencia al final de esta fecha, cuando le quedará un partido (tres puntos) por disputar.

Peñarol será campeón del Clausura si le gana a Defensor Sporting, sin importar el resultado de Nacional.

Si Peñarol pierde con Defensor Sporting, necesita que Nacional pierda con Cerro para ser campeón.

Si Peñarol empata, necesita que Nacional empate o pierda con Cerro para consagrarse campeón este domingo.

Así está la tabla del Torneo Clausura y la Anual:

