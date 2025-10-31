La penúltima fecha del Torneo Clausura, la 14 de 15, se jugará entre este viernes y el lunes y podrá consagrar a Nacional ganador de la Tabla Anual este sábado en el Estadio Centenario y a Peñarol campeón del Clausura el domingo en el Campeón del Siglo y definir el último descenso.
Nacional ganador de la Tabla Anual y Peñarol campeón del Clausura: los escenarios para la penúltima fecha del año de la Liga AUF Uruguaya 2025
