El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura: mirá días, horarios, canchas y equipos arbitrales

La fecha comenzará este viernes 31 de octubre y culminará el lunes 3 de noviembre

31 de octubre 2025 - 14:36hs
Nacional y Cerro se enfrentarán en el Estadio Centenario el sábado

Este viernes 31 de octubre comenzará la fecha 14 del Torneo Clausura, que terminará el lunes 3 de noviembre y tendrá varios partidos que podrán definir distintas tablas.

La fecha se abrirá con el partido entre Wanderers y Boston River en el Parque Viera, este viernes a las 20:00. El bohemio pelea el último cupo del descenso con Plaza Colonia, que cerrará la fecha con Cerro Largo el lunes en el Parque Prandi.

El sábado a las 19:00 Nacional se enfrentará a Cerro en el Estadio Centenario. Si gana el tricolor se asegurará el primer puesto de la Tabla Anual, y con ello un puesto en la final de la Liga AUF Uruguaya, mientras que Cerro pelea por puntos clave para clasificar a la Copa Sudamericana.

Peñarol, en tanto, recibirá a Defensor Sporting el domingo a las 19:00. Con una victoria el carbonero se asegurará el Clausura, mientras que Defensor clasificará a la próxima Copa Libertadores si se lleva los tres puntos.

Fecha, hora y jueces de partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Viernes 31 de octubre 20:00 Wanderers vs Boston River Viera Leodán González Mathías Muniz, Amador de Prado y Santiago Motta Daniel Rodríguez y Agustín Berisso
Sábado 1° de noviembre 10:00 Progreso vs Torque Paladino Javier Burgos Pablo Llarena, Pablo Álvez y Ruben Umpiérrez Yimmy Álvarez y Horacio Ferreiro
Sábado 1° de noviembre 16:30 Liverpool vs Juventud Belvedere Javier Feres Agustín Berisso, Daiana Fernández y Esteban Guerra Christian Ferreyra y Javier Irazoqui
Sábado 1° de noviembre 19:00 Cerro vs Nacional Centenario Andrés Matonte Héctor Bergaló, Alberto Píriz y Eduardo Varela Johnatan Fuentes y Richard Trinidad
Domingo 2 de noviembre 10:00 River Plate vs Miramar Misiones Saroldi Diego Riveiro Andrés Nievas, Mauricio Hernández y Felipe Vikonis Daniel Fedorczuk y Martín Soppi
Domingo 2 de noviembre 16:30 Racing vs Danubio Roberto Esteban Ostojich Carlos Barreiro, Marcos Rosamen y Augusto Olmos Andrés Cunha y Franco Mieres
Domingo 2 de noviembre 19:00 Peñarol vs Defensor Sporting Campeón del Siglo Gustavo Tejera Nicolás Tarán, Gustavo Márquez Lisboa y Anahí Fernández Antonio García y Santiago Fernández
Lunes 3 de noviembre 19:00 Plaza Colonia vs Cerro Largo Prandi Hernán Heras Horacio Ferreiro, Juan Álvarez y Bruno Sacarello Diego Dunajec y Carlos Barreiro

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

