Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura: mirá días, horarios, canchas y equipos arbitrales

Nacional y Cerro se enfrentarán en el Estadio Centenario el sábado FOTO: @NACIONAL

Este viernes 31 de octubre comenzará la fecha 14 del Torneo Clausura, que terminará el lunes 3 de noviembre y tendrá varios partidos que podrán definir distintas tablas.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La fecha se abrirá con el partido entre Wanderers y Boston River en el Parque Viera, este viernes a las 20:00. El bohemio pelea el último cupo del descenso con Plaza Colonia, que cerrará la fecha con Cerro Largo el lunes en el Parque Prandi.

El sábado a las 19:00 Nacional se enfrentará a Cerro en el Estadio Centenario. Si gana el tricolor se asegurará el primer puesto de la Tabla Anual, y con ello un puesto en la final de la Liga AUF Uruguaya, mientras que Cerro pelea por puntos clave para clasificar a la Copa Sudamericana.

Peñarol, en tanto, recibirá a Defensor Sporting el domingo a las 19:00. Con una victoria el carbonero se asegurará el Clausura, mientras que Defensor clasificará a la próxima Copa Libertadores si se lleva los tres puntos.

Fecha, hora y jueces de partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR Viernes 31 de octubre 20:00 Wanderers vs Boston River Viera Leodán González Mathías Muniz, Amador de Prado y Santiago Motta Daniel Rodríguez y Agustín Berisso Sábado 1° de noviembre 10:00 Progreso vs Torque Paladino Javier Burgos Pablo Llarena, Pablo Álvez y Ruben Umpiérrez Yimmy Álvarez y Horacio Ferreiro Sábado 1° de noviembre 16:30 Liverpool vs Juventud Belvedere Javier Feres Agustín Berisso, Daiana Fernández y Esteban Guerra Christian Ferreyra y Javier Irazoqui Sábado 1° de noviembre 19:00 Cerro vs Nacional Centenario Andrés Matonte Héctor Bergaló, Alberto Píriz y Eduardo Varela Johnatan Fuentes y Richard Trinidad Domingo 2 de noviembre 10:00 River Plate vs Miramar Misiones Saroldi Diego Riveiro Andrés Nievas, Mauricio Hernández y Felipe Vikonis Daniel Fedorczuk y Martín Soppi Domingo 2 de noviembre 16:30 Racing vs Danubio Roberto Esteban Ostojich Carlos Barreiro, Marcos Rosamen y Augusto Olmos Andrés Cunha y Franco Mieres Domingo 2 de noviembre 19:00 Peñarol vs Defensor Sporting Campeón del Siglo Gustavo Tejera Nicolás Tarán, Gustavo Márquez Lisboa y Anahí Fernández Antonio García y Santiago Fernández Lunes 3 de noviembre 19:00 Plaza Colonia vs Cerro Largo Prandi Hernán Heras Horacio Ferreiro, Juan Álvarez y Bruno Sacarello Diego Dunajec y Carlos Barreiro Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual Embed