Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura: mirá días, horarios, canchas y equipos arbitrales

Este viernes 31 de octubre comenzará la fecha 14 del Torneo Clausura, que terminará el lunes 3 de noviembre y tendrá varios partidos que podrán definir distintas tablas.
La fecha se abrirá con el partido entre Wanderers y Boston River en el Parque Viera, este viernes a las 20:00. El bohemio pelea el último cupo del descenso con Plaza Colonia, que cerrará la fecha con Cerro Largo el lunes en el Parque Prandi.
El sábado a las 19:00 Nacional se enfrentará a Cerro en el Estadio Centenario. Si gana el tricolor se asegurará el primer puesto de la Tabla Anual, y con ello un puesto en la final de la Liga AUF Uruguaya, mientras que Cerro pelea por puntos clave para clasificar a la Copa Sudamericana.
Peñarol, en tanto, recibirá a Defensor Sporting el domingo a las 19:00. Con una victoria el carbonero se asegurará el Clausura, mientras que Defensor clasificará a la próxima Copa Libertadores si se lleva los tres puntos.