Preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026 en Montevideo: la AUF cierra el círculo para que el plantel de Marcelo Bielsa viaje al Mundial cinco días antes del debut

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) cierra el círculo para que Marcelo Bielsa realice la preparación de la selección para el Mundial 2026 en Uruguay y viajar cinco días antes del debut, cuya fecha, sede y rival conocerá en el sorteo del 5 de diciembre.

Según pudo confirmar Referí, la AUF tiene todo encaminado para realizar las obras que pidió el entrenador en el complejo deportivo de las selecciones nacionales, ubicado en Camino Paso Escobar y Ruta 101, a la altura del kilómetro 27.800 de esa ruta, y volver a prepararse para un Mundial nuevamente en Montevideo, como ocurre desde el nuevo plan de preparación para Uruguay en los torneos de FIFA que Óscar Washington Tabárez estableció para Sudáfrica 2010 .

Estos cambios generará que dos canchas se unificarán para dar espacio a ese nuevo lugar de entrenamiento que proyecta Bielsa.

Para realizar esta obra, la AUF presentó el proyecto en FIFA y que permitirá generar un cambio en el complejo de entrenamiento para que la selección pueda realizar su preparación.

También la AUF mantuvo reuniones con la Intendencia de Canelones para lograr apoyo en todo esta etapa, de costos millonarios para el fútbol, y la comuna colaborara en el movimientos de tierra.

Las obras deben estar culminadas para mayo del próximo año, cuando comience la preparación de Uruguay para el Mundial, y los trabajos se tienen que iniciar en diciembre.

1696416244736.webp Bielsa en el Complejo / Archivo AUF

En esta etapa no se modificará la hotelería del complejo, informaron a Referí.

El torneo de Canadá, EEUU y México se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio, pero la selección no conoce su recorrido en el torneo hasta el sorteo del 5 de diciembre.

De esta forma, todo se encamina para que la preparación de Uruguay para el Mundial 2026 se realice en el complejo de Canelones y que la selección permanezca en Montevideo hasta cinco días antes de su debut en el torneo de FIFA.

¿Qué es el césped híbrido? Es una mezcla de césped natural y fibras sintéticas que se fusionan para crear un campo más resistente y duradero.

En Uruguay aún no existen las canchas de césped híbrido y Peñarol proyecta realizarlo el próximo año en el Campeón del Siglo, y toman como modelo la experiencia del Mas Monumental de River Plate argentino.

El antes y después que Tabárez estableció en 2010 en la preparación de Uruguay para los Mundiales

Desde que en 2010, en su segunda etapa en la selección, Óscar Washington Tabárez puso en práctica un nuevo modelo de preparación de la selección para los mundiales, en 2014, 2018 y 2022, la AUF alineó el proceso a ese exitoso plan que generó un cambio en las etapas finales de entrenamiento.

¿Por qué Tabárez implementó un cambio en la preparación de la selección previo a los mundiales? En su primera etapa en la selección vivió la experiencia para el Mundial 1990, torneo al que llegó luego de una larga gira y se encontró en Italia para jugar el torneo de FIFA con un equipo desgastado física y anímicamente.

0003936184.webp Portugal, Almancil. El DT uruguayo Óscar Tabárez durante entrenamiento, la selección disputará amistoso ante Marruecos.

En aquel año 1990 la preparación comenzó casi dos meses antes del Mundial, en Europa. El 25 de abril, con empate 3-3 ante Alemania inició una agotadora preparación que incluyó 13 partidos amistosos antes del debut en el torneo de FIFA el 13 de junio con empate 0-0 con España.

Uruguay estuvo de gira por Alemania, España, Italia, Austria, Irlanda, Inglaterra, para terminar en Italia la preparación, que generó expectativa por las goleadas 10-1 a Majanense y 10-0 ante Chievo Verona, ambos en Italia, y 7-1 frente a Villach en Austria.

Cuando los futbolistas llegaron a Italia para jugar el Mundial cargaban con casi dos meses de convivencia, lejos de la familia y con un esfuerzo físico que les había quitado buena parte de la energía que necesitaban para el torneo.

Entonces, cuando Tabárez tuvo su segunda oportunidad, su primer objetivo fue cambiar el modelo de preparación para los Mundiales, que la AUF también había repetido previo a Corea y Japón 2002 con Víctor Púa como entrenador y con los mismos resultados negativos. En aquella ocasión realizaron una gira previa de cuatro semanas y cuatro partidos amistosos. Debutaron con derrota 2-1 ante Dinamarca y fueron eliminados en primera fase.

¿Cómo cambió Tabárez la preparación? Propuso extender el mayor tiempo posible de entrenamientos en Montevideo, sin concentraciones, para que los jugadores estuvieran cerca de la familia y amigos, y que pudieran descansar en sus lugares habituales.

0024822122.webp Lugano junto a Suárez, Forlán y Tabárez

Le quitó toda la presión de la preparación previa, aflojó las tensiones y colaboró en la descontaminación de los jugadores tras una larga temporada en Europa. En Montevideo se sintieron en su casa, y cinco días antes del debut, Uruguay viajó al Mundial y se estableció en Kimberly.

Kimberly es la segunda regla que estableció Tabárez en 2010: eligió una ciudad que fue candidata pero no elegida por FIFA y que quedó alejada del ruido mundialista. Allí los futbolistas estuvieron fuera de lo que implica el entorno del Mundial. Viajaban el día previo a los partidos y retornaban a su búnker.

La preparación previa en el entorno natural de los jugadores les generó el ambiente ideal, y aislarse de ciudades mundialistas descomprimió el desgaste del contacto con los hinchas.

Esa misma experiencia Uruguay la repitió en 2014 y 2018.

En ambos casos los futbolistas se prepararon el mayor tiempo posible en Montevideo, viajaron una semana antes del debut y lo hicieron en vuelos chárter. A Rusia a un costo de US$ 1.000.000, que fue muy cuestionado en ese momento en la gestión de Wilmar Valdez. En Brasil y en Rusia eligieron concentraciones alejadas del ruido mundialista y en ciudades que quedaron próximas a las sedes en las que debían competir.

El Mundial 2022, tuvo la particularidad que se desarrolló en medio de la temporada europea (noviembre-diciembre). Algunos jugadores entrenaron en el Complejo de la AUF, pero la mayoría fue liberado dos semanas antes del Mundial. Uruguay viajó el 11 de noviembre, 13 días antes de su debut frente a Corea del Sur (0-0). Se preparó una semana en Abu Dhabi y de allí a Qatar. No jugó partidos amistosos previo al Mundial.

¿Cuál es el plan para preparar el Mundial del próximo año? Prepararse en el Complejo de la AUF hasta cinco días antes, para que los futbolistas, después de una larga temporada en el exterior puedan reencontrarse con sus familiares y amigos, que se puedan encontrar en un escenario con menos tensiones sin distraerse de la preparación para el Mundial, y enfocarse definitivamente para el torneo de FIFA en el momento de viajar en chárter a Norteamérica cinco días antes del debut.