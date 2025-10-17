Ranking FIFA: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa mantiene su posición y Argentina superó a Francia; mirá la clasificación de octubre

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa mantiene su puesto en el Ranking FIFA de octubre, la clasificación mundial que fue actualizada este martes tras la Fecha FIFA que se cerró esta semana.

La celeste se ubica en el puesto 15 del ranking, misma posición que en setiembre, cuando subió un lugar .

El equipo de Marcelo Bielsa tuvo en octubre dos triunfos ante República Dominicana y Uzbekistán, en gira por Malasia, por lo que en registra un total de 1.673 puntos, sumando 2.89 puntos más que el mes pasado.

La próxima clasificación se publicará el 21 de noviembre, tras los partidos de esa ventana, en la que Uruguay se medirá ante México y Estados Unidos de visitante.

España al frente y Argentina subió

La selección española de fútbol se mantiene al frente de la clasificación de la FIFA tras sus últimas victorias, ante Georgia y Bulgaria en la fase clasificatoria para el Mundial 2026.

"España (1.ª, sin cambios) sumó dos triunfos que le valen para seguir líder tras lograr el primer puesto en la anterior clasificación, cuando puso fin al reinado de Argentina (2.ª, +1) desde abril de 2023. La albiceleste, actual campeona del mundo, se coloca segunda tras superar a una Francia (3.ª, -1) a la que le penaliza el empate 2-2 en su visita a Islandia en los recientes clasificatorios de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 26", dice el reporte de la FIFA.

Selección Argentina EFE

“Después de una emocionante ronda de 173 partidos de selecciones nacionales que incluyó las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 26 en cinco continentes, y una serie de amistosos, se han producido varios cambios destacables en la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola de octubre de 2025”, destacó la FIFA en su reporte mensual del ranking.

La Croacia de Luka Modric es desplazada por Alemania de los diez primeros puestos, penalizada por su empate a cero ante la República Checa. A su vez, los Países Bajos ganan una plaza, la sexta, a costa de Brasil que perdió en Tokio ante Japón.

Hungría (37.ª, +4), Escocia (38.ª, +5), Nigeria (41.ª, +4) y Rumanía (47.ª, +4) son las selecciones que destacan entre las que han logrado mejorar su clasificación dentro de las 50 mejores.

Según una nota del organismo que rige el fútbol mundial, "los mayores avances se encuentran fuera del top 50. Níger (108.ª, +9), Lesoto (144.ª, +9) e Islas Feroe (127.ª, +9) han subido nueve puestos".

También destacan Kosovo (84.ª, +7), que alcanza un récord histórico, Siria (86.ª, +6) y Liberia (138.ª, +6), mientras que en la cara opuesta están Grecia (48.ª, -8) y Suecia (40.ª, -8), que bajan ocho puestos tras perder sus últimos encuentros clasificatorios para la Copa Mundial.

Primer puesto España (sin cambios)

Entrada en las diez mejores Alemania (10.ª, +2)

Salida de las diez mejores Croacia (11.ª, -2)

Número de partidos jugados 173

Selecciones que más partidos han jugado 168 selecciones con 3 partidos cada una

Selección que más puntos ha sumado Islas Feroe (37.95 puntos)

Selección que más puestos ha subido Islas Feroe, Lesoto y Níger (9 puestos cada una)

Selección que más puntos ha perdido Suecia (27.63 puntos)

Selección que más puestos ha bajado Grecia y Suecia (8 puestos cada una)

Nuevas selecciones en la clasificación Ninguna

Selecciones que salen de la clasificación Ninguna

Selecciones inactivas o sin clasificación Eritrea