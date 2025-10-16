"Uruguay no está en el top 5 o top 8 del mundo" pero es "bravo": lo que dijo sobre la selección de Marcelo Bielsa el DT de México, Javier Aguirre, próximo rival celeste

El seleccionador de México, Javier Aguirre, habló de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, a la que se medirá en la próxima Fecha FIFA de noviembre, en los últimos amistosos que jugarán este año ya con el objetivo en el Mundial 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Tras el empate 1-1 ante Ecuador de este martes, el entrenador de los aztecas analizó su próxima actividad.

"El vasco" Aguirre recordó que después de cumplir sus compromisos en Concacaf, México se ha enfrentado a rivales de buen nivel y seguirá haciendo eso. “Yo puedo inflar resultados trayendo rivales de poca envergadura y dije que no”, señaló en conferencia de prensa.

“Sabíamos que teníamos competencias oficiales y pudimos ganarles. A partir de ahí enfrentamos a rivales de altura: Japón, Corea, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay, si bien es cierto que no están en el top 5 o top 8 del mundo, es verdad que están en un nivel alto", agregó .

SELECCIÓN URUGUAYA Los elogios para Marcelo Bielsa de Fabio Cannavaro y la foto con Nicolás Fonseca con mensaje para su padre, tras enfrentarlos con Uzbekistán

SELECCIÓN URUGUAYA Las tres frases que dejó Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa tras el triunfo de la selección uruguaya ante Uzbekistán y con traductor mediante; mirá el video

Aguirre aceptó que sigue buscando jugadores para llevar al Mundial a los mejores y con ellos tratar de cumplir una destacada actuación.

México se enfrentará el próximo 15 de noviembre a Uruguay, a las 22:00 horas en el Estadio Corona de Torreón, y el 18 a Paraguay, oponentes que, según Aguirre, no están entre los cinco mejores, pero andan muy bien.

“Estos dos en Sudamérica fueron segundos y terceros en Eliminatoria, rivales bravos, con gente en Europa, con mucha experiencia, manejo de partidos”, señaló.

El mexicano Javier Aguirre El mexicano Javier Aguirre

Las críticas a México

Aguirre aseguró este martes que no está en condiciones de responder críticas como las de los últimos días tras ser goleado 4-0 por Colombia porque la mejor respuesta es tener buenos resultados.

"No tenemos que mandar mensajes a nadie; tenemos que ganar. Los programas de televisión viven de eso, es su profesión, pero la mejor manera no es defenderme, sino jugando mejor y ganando", señaló el 'Vasco' en una rueda de prensa tras el empate 1-1 de México en un amistoso con Ecuador.

En Guadalajara, México tomó ventaja con un gol de Germán Berterame, pero Ecuador empató con un penalti bien cobrado por Jordy Alcívar.

Embed - Javier Aguirre | DT Selección Mexicana | México 1-1 Ecuador | Partido amistoso I Conferencia

Aguirre destacó la mejoría del equipo, sobre todo en el primer tiempo, en el que fue mejor que el rival.

"Hoy tuvimos mayor personalidad; en cuanto a actitud y voluntad, no tengo nada que reclamar; sí en otros aspectos como el trabajo defensivo, ahí flojeamos un poco. Además, en el área rival faltó determinación", reconoció.

Con base en EFE