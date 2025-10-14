Las tres frases que dejó Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa tras el triunfo de la selección uruguaya ante Uzbekistán y con traductor mediante; mirá el video

Marcelo Bielsa en la conferencia tras el partido ante Uzbekistán

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , habló en conferencia de prensa tras el triunfo 2-1 ante Uzbekistán de este lunes en Malasia y dejó tres frases en una comparecencia de 7 minutos en la que se escuchó más a los periodistas y traductor, que al DT.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Sobre los dos partidos jugados en Malasia, el primero con triunfo 1-0 ante República Dominicana y la victoria de este lunes, el DT señaló: “Hay actuaciones para destacar, sirven para el futuro”.

“Este tipo de partidos tienen ese cometido: aumentar la cantidad de jugadores elegibles para los compromisos venideros”, agregó.

Con respecto al trámite del partido de este lunes ante Uzbekistán, Bielsa señaló: “En el primer tiempo costó generar peligro, fue uno de los objetivos, que es tener la pelota, pero que la posesión alta sirva para generar opciones. En el segundo tiempo aumentamos el poder ofensivo y en el cierre del partido pudimos manejar la pelota sin que la cercanía en el marcador alterara la tranquilidad del equipo”.

SELECCIÓN URUGUAYA "Me da confianza para darle otra alternativa a Marcelo": Emiliano Martínez repasó su debut de zaguero, cómo se lo pidió Bielsa y qué jugador le dio indicaciones para ese rol

SELECCIÓN URUGUAYA Los próximos partidos de la selección Uruguaya: Marcelo Bielsa cierra 2025 con dos amistosos ante dos top 16 del ranking FIFA

Y la tercera y última pregunta fue sobre la selección de Uzbekistán, que dirige el italiano Fabio Cannavaro.

“Bueno, yo puedo decir un aspecto positivo del equipo”, dijo Bielsa. “Un equipo aguerrido, ordenado, trabajador, difícil, muy constante, en mantener el ritmo del partido. Y recién en el segundo tiempo se distendió un poco la presión que durante el primer tiempo nos impedía, a pesar de tener la pelota, generar peligro”.