Peñarol negocia localía con Cerro: Ruglio dijo que Nacional quiere "complicar", adelantó que no habrá hinchas aurinegros por seguridad y contó lo último que habló con Flavio Perchman

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , señaló que este martes será un día clave para buscar un acuerdo con Cerro por el cambio de localía para el partido de la 13ª fecha del Torneo Clausura que está fijado en el Estadio Luis Tróccoli .

Los carboneros buscan un acuerdo para que el partido se dispute en el Estadio Centenario y no tengan que ir al estadio albicelestes.

El titular aurinegro confirmó que están en negociación con Cerro para cambiar la localía del próximo partido entre ambos equipos, en dos semanas.

“Lo vamos a saber hoy (martes) durante el día. Ayer hablamos varias veces con don Alfredo (Jaureguiverry, presidente de Cerro) y hoy durante el día vamos a definir”, señaló a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

Ignacio Ruglio, Eduardo Zaidensztat Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

En ese sentido, dijo que Cerro iba a evaluar los costos para ver cuánto dinero le quedaría libre para jugar el partido en el Estadio Centenario.

Ruglio dijo que aún no está definido el tema y señaló que desde Nacional presionan para que Cerro no cambie de escenario.

“Es como en los períodos de pases, cuando lo tenga firmado, te digo. Porque como en todas las cosas del fútbol también hay gente del otro lado para que el acuerdo no prospere, haciendo coas para igualar el acuerdo, es parte del juego diario. Por esos las coas se demoran y no hay nada malo en eso”, dijo.

Consultado por si Nacional estaba intercediendo en la negociación para empatar la propuesta aurinegra, dijo: “O empatar o complicar, no hay nada malo en eso. Intentar que nosotros no juguemos ahí. Es parte del juego, parte de lo que se hace de ambas veredas y no hay nada malo en eso”.

-ine9088-jpg..webp Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro Inés Guimaraens

Sin público visitante por razones de seguridad

Para Ruglio, que Cerro haya enviado una nota a la AUF fijando el Tróccoli para el partido ante los carboneros, se debe a que “es una negociación” y es un mensaje a los interesados.

“Le decís al rival o al que te está intentado llegar al número, intentá llegar a esta numero porque vamos para ahí”, dijo. “Nosotros tenemos forma de decirle: ‘si vas para ahí van a tener solo recaudación locataria y se van a perder X cantidad de dinero’. Y del otro lado llaman para decir nosotros estamos si lo llevan al Cerro para colaborar... Nada nuevo en el mundo del fútbol, cada cual moviendo su ficha y haciendo su juego. Hoy en el día se sabrá en qué queda”, expresó.

Ante la pregunta de por qué solo iba a haber público local, Ruglio señaló que hay una recomendación de seguridad para ese partido de que no hayan hinchas aurinegros.

troccoli-jpg..webp El Tróccoli de Cerro

“No es que no vaya (público de Peñarol), ayer hablamos con el Ministerio y no van a permitir público visitante, sería solo con público local”, reveló.

El presidente de Peñarol dijo que la medida son “recomendaciones del ministerio” que se la comunicó “gente encargada de seguridad de AUF y del ministerio”.

Consultado por si aplicaba solo para el Tróccoli o para otros escenarios, dijo: “Por ahora, después de las cosas que pasaron del Cerro - Peñarol que fue suspendido (en el Apertura en el Campeón del Siglo), por ahora es solo una recomendación. Entonces, veremos. Vamos a esperar a como se dan hoy las cosas y ahí sabremos si el ministerio o la seguridad de la AUF generan que no se pueda jugar con público visitante en el Tróccoli o no”, dijo Ruglio, quien consideró: “Creo que para todos es mejor jugarlo en el Centenario”.

Lo que habló con Flavio Perchman y las posibles finales

El presidente carbonero fue consultado por un posible escenario de finales por el Campeonato Uruguayo entre Peñarol y Nacional y de dónde se jugarían.

“Prefiero no meterme en eso porque nosotros no estamos ni en las finales ni en las semifinales. Prefiero dar los pasos sobre seguro, hasta por cábala”, comentó.

Al respecto, contó una charla que mantuvo con el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, sobre ese tema.

“En una charla que tuve con Flavio hace 10 días en un momento me lo tocó y le dije ‘mirá Flavio, no voy a hablar de eso, ya me conocés, conocés lo cabulero que soy y no voy a ponerme a hablar de finales si Peñarol no ha llegado a ninguna final’”.

20241215 Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman en Punto Penal. Foto: @Punto_Penal Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman Foto: @Punto_Penal

Ante la mención de unas posibles finales en los respectivos estadios propios de Peñarol y Nacional, dijo que no piensa en ese tema porque aún no están en las finales. “Lo mismo que le dije a Flavio: no estamos en ninguna final así que no voy a hablar de nada de eso”.

Ruglio dijo que el vice tricolor le dijo su postura al respecto sobre posibles finales, pero no quiso revelarla.

“Eso se lo tendrías que preguntar a Flavio, porque si declaro eso lo voy a meter en un lío y ahora que lo tienen callado se va a arrancar los pelos”, señaló, con respecto a la postura de Nacional de que no hablen los directivos y solo lo haga su presidente.