El insólito caso de la peor selección del mundo que para soñar con clasificar al Mundial 2026, tiene que perder por goleada

Algunas veces el fútbol, a nivel mundial, muestra cosas que son realmente increíbles o insólitas. Y este es uno de esos casos. La peor selección del mundo en la actualidad, San Marino , que ocupa el último puesto del ranking FIFA, tiene una chance de clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, pero lo extraño, es que para ello, debe perder por goleada.

San Marino ocupa el puesto 210 en el ranking FIFA, el último escaño y solo ha logrado la victoria en tres de sus 219 partidos oficiales disputados.

La situación que sucede con San Marino no es para nada normal, sino todo lo contrario.

Es que el nuevo formato de clasificación de la UEFA reparte 16 lugares para todo el continente europeo para el Mundial 2026.

Concurrirán las 12 selecciones que ganan sus respectivos grupos de forma directa.

Los otros cuatro representantes saldrán de un playoff con 16 combinados, que serán los 12 segundos de cada grupo de Eliminatorias y los cuatro ganadores de grupo de la Nations League con mejor puntaje, de aquellos que no hayan quedado entre los dos primeros de sus zonas eliminatorias.

En este último grupo es que se encuentra la selección de San Marino.

Cabe recordar que en la Nations League 2024-25 San Marino logró su mayor hazaña: le ganó dos veces a Liechtenstein y empató con Gibraltar del uruguayo Julio Ribas.

Estos resultados lo consagraron como líder de su grupo en la Liga D, la cuarta y última división continental.

Debido a ello, se metió por primera vez en su historia en la lista de posibles candidatos al Repechaje.

0002065644.webp El festejo de los jugadores de San Marino AFP

Pero el sueño de San Marino, como suele suceder, depende de varios resultados. Actualmente, el peor seleccionado del mundo comparte el Grupo H de las Eliminatorias con Austria (15 puntos), Bosnia y Herzegovina (13), Rumania(10) y Chipre (8). San Marino está último con 0 punto.

Rumania, que está tercera, necesitan superar a Bosnia. Primero ambas selecciones tendrán un duelo mano a mano que resulta fundamental. Ese partido se jugará el 15 de noviembre en este último país.

Si Rumania gana, ambos equipos sumarán 13 puntos a falta de una jornada. Y ahí es donde aparece San Marino, que el 18 de noviembre visitará a los rumanos con la gran chance de meterse en el Repechaje.

Esta combinación haría que Rumania se asegure el segundo puesto del grupo y un lugar en los playoffs, lo que permitiría que San Marino ocupe su lugar como ganador de grupo de la Nations League.

Paradójicamente, entonces, el mejor resultado posible para San Marino sería una derrota… y cuanto más abultada, mejor.

El panorama de clasificación al Mundial 2026 igualmente es dificilísimo para dicho combinado. Porque aún metiéndose en los playoffs allí se cruzaría con equipos mucho más poderosos.

Más allá de ello, San Marino estaría, por primera vez en la historia, a solo dos partidos de un Mundial.