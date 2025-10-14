Las chicanas de Peñarol a Nacional luego de la goleada clásica en la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Santiago Véscovi y Luciano Parodi Foto: @LUB_Uy

Peñarol aplastó a Nacional 82-67 este lunes a la noche en el pico de la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) que había comenzado el pasado viernes en el Polideportivo del Gran Parque Central, y se había suspendido por falta de conectividad cuando ganaban los aurinegros 17-13.

Las chicanas de Peñarol a Nacional Luego de terminado el partido, Peñarol subió a sus redes sociales distintos posteos.

En uno de ellos, los aurinegros hicieron referencia al problema de conectividad que hubo el pasado viernes que obligó a postergar el partido. "Ahí se arregló", escribieron con la imagen del tablero electrónico en el que se puede leer "Peñarol +11 clásicos arriba".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PEÑAROL | Basketball (@basketcapuy) También desde Peñarol escribió en sus redes "+28". ¿Por qué? Porque sumaron los 25 puntos de diferencia logrados en el clásico del básquetbol, más los tres goles con los que golearon a su clásico rival 3-0 en el Torneo Clausura. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1977925957907300650&partner=&hide_thread=false + pic.twitter.com/O9b0KDxZan — PEÑAROL (@OficialCAP) October 14, 2025