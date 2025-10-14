Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

Las chicanas de Peñarol a Nacional luego de la goleada clásica en la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Los carboneros hicieron referencia a la falta de conectividad del Polideportivo del Gran Parque Central por el que se había suspendido el partido y sumaron las goleadas registradas últimamente

14 de octubre 2025 - 12:38hs
Santiago Véscovi y Luciano Parodi

Santiago Véscovi y Luciano Parodi

Foto: @LUB_Uy

Peñarol aplastó a Nacional 82-67 este lunes a la noche en el pico de la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) que había comenzado el pasado viernes en el Polideportivo del Gran Parque Central, y se había suspendido por falta de conectividad cuando ganaban los aurinegros 17-13.

Las chicanas de Peñarol a Nacional

Luego de terminado el partido, Peñarol subió a sus redes sociales distintos posteos.

En uno de ellos, los aurinegros hicieron referencia al problema de conectividad que hubo el pasado viernes que obligó a postergar el partido. "Ahí se arregló", escribieron con la imagen del tablero electrónico en el que se puede leer "Peñarol +11 clásicos arriba".

Ignacio Ithurralde, DT de Defensor Sporting
SEMIFINALES

"Voy a poner lo mejor" y la duda de los "nombres propios" de Peñarol: Ignacio Ithurralde en la previa del Defensor vs Peñarol por la Copa AUF Uruguay

Japón le ganó por primera vez en su historia a Brasil
AMISTOSO

Sorpresa en la fecha FIFA: Japón remontó un 0-2 y le ganó por primera vez en la historia a Brasil

También desde Peñarol escribió en sus redes "+28". ¿Por qué? Porque sumaron los 25 puntos de diferencia logrados en el clásico del básquetbol, más los tres goles con los que golearon a su clásico rival 3-0 en el Torneo Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1977925957907300650&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Santiago Véscovi Nacional clásico

Seguí leyendo

Las más leídas

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Jeremía Recoba y el gesto de dolor al sentir el pinchazo en su rodilla derecha que llevó a la rotura de ligamentos
ESPAÑA

El emotivo posteo de Jeremía Recoba tras conocerse que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha con Las Palmas en España

Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

El Estadio Luis Tróccoli
CLAUSURA

La Mesa Ejecutiva fijó la fecha 13 del Torneo Clausura y Cerro vs Peñarol hasta ahora se juega en el Tróccoli

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos