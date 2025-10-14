Peñarol aplastó a Nacional 82-67 este lunes a la noche en el pico de la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) que había comenzado el pasado viernes en el Polideportivo del Gran Parque Central, y se había suspendido por falta de conectividad cuando ganaban los aurinegros 17-13.
Las chicanas de Peñarol a Nacional luego de la goleada clásica en la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Los carboneros hicieron referencia a la falta de conectividad del Polideportivo del Gran Parque Central por el que se había suspendido el partido y sumaron las goleadas registradas últimamente