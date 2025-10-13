Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

Peñarol corta una racha de 5 clásicos sin ganarle a Nacional
Este es el historial clásico de la Liga Uruguaya donde Nacional y Peñarol juegan desde 2021.
Liga 2021: Nacional 85-67 en el 10 de Julio de Florida
Liga 2021-2022: Peñarol 76-75 en Unión Atlética
Liga 2021-2022: Peñarol 74-64 en el Palacio Peñarol
Liga 2022-2023: Peñarol 88-69 en el Palacio Peñarol
Liga 2022-2023: Nacional 79-76 en Unión Atlética
Liga 2023-2024: Peñarol 97-77 en el Gran Parque Central
Liga 2023-2024: Peñarol 79-68 en el Palacio Peñarol
Liga 2023-2024: Nacional 94-78 en el Gran Parque Central
Liga 2023-2024; Nacional 67-63 Peñarol en el Palacio Peñarol
Liga 2024-2025: Nacional 80-78 en el Gran Parque Central
Liga 2024-2025: Nacional 89-85 en el Palacio Peñarol
Liga 2024-2025: Nacional 90-72 en el Gran Parque Central
Liga 2025-2026: Peñarol 87-62 en el Gran Parque Central
Nacional lidera ahora la estadística 7 a 6.