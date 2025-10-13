Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

Live Blog Post

Ganaron Aguada y Defensor Sporting

Aguada derrotó a Urunday Universitario 118-105 con 26 puntos de Earl Clark que metió 4 de 5 triples y una vez más fue figura.

Mirá acá las estadísticas del partido.

Aguada ya ganó sus dos primeros partidos y con eso absorbió la sanción con la que empezó la temporada con quita de 2 puntos.

Defensor Sporting, por su parte, derrotó a Hebraica Macabi por 98-84 con 24 puntos de Duane Wilson.

Mirá acá las estadísticas del partido.

Defensor Sporting ganó los 2 que jugó. Buen arranque.