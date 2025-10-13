Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

Peñarol le ganó por 25 puntos a Nacional, en cifras de 87-62, con descomunal partido de Santiago Véscovi, autor de 30 puntos

13 de octubre 2025 - 20:59hs
Santiago Véscovi

Santiago Véscovi

Foto: @LUB_Uy
Hinchas de Nacional&nbsp;

Hinchas de Nacional 

Foto: @LUB_Uy
Luciano Parodi

Luciano Parodi

Foto: @LUB_Uy
Skyler Hogan

Skyler Hogan

Foto: @LUB_Uy
Gianfranco Espíndola

Gianfranco Espíndola

Foto: @LUB_Uy
Nicola Pomoli

Nicola Pomoli

Foto: @LUB_Uy

EN VIVO

Peñarol vapuleó este lunes 87-62 a Nacional en el Polideportivo del Gran Parque Central en clásico correspondiente a la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El partido

Primer cuarto: Peñarol 17-13

Segundo cuarto: Peñarol 43-30

Tercer cuarto: Peñarol 63-45

Final: Peñarol 87-62

Mirá acá las estadísticas del partido.

Live Blog Post

Peñarol corta una racha de 5 clásicos sin ganarle a Nacional

Este es el historial clásico de la Liga Uruguaya donde Nacional y Peñarol juegan desde 2021.

Liga 2021: Nacional 85-67 en el 10 de Julio de Florida

Liga 2021-2022: Peñarol 76-75 en Unión Atlética

Liga 2021-2022: Peñarol 74-64 en el Palacio Peñarol

Liga 2022-2023: Peñarol 88-69 en el Palacio Peñarol

Liga 2022-2023: Nacional 79-76 en Unión Atlética

Liga 2023-2024: Peñarol 97-77 en el Gran Parque Central

Liga 2023-2024: Peñarol 79-68 en el Palacio Peñarol

Liga 2023-2024: Nacional 94-78 en el Gran Parque Central

Liga 2023-2024; Nacional 67-63 Peñarol en el Palacio Peñarol

Liga 2024-2025: Nacional 80-78 en el Gran Parque Central

Liga 2024-2025: Nacional 89-85 en el Palacio Peñarol

Liga 2024-2025: Nacional 90-72 en el Gran Parque Central

Liga 2025-2026: Peñarol 87-62 en el Gran Parque Central

Nacional lidera ahora la estadística 7 a 6.

Live Blog Post

Santiago Véscovi, la gran figura del clásico

Anotó 30 puntos en 30 minutos en cancha. Acertó 5 de 8 triples, los 5 dobles que intentó y 5 de 7 en libres. Bajó 5 rebotes, 4 de ellos en ataque, dio una asistencia recuperó 2 pelotas. Descomunal clásico de Santiago Véscovi.

Live Blog Post

Paliza de Peñarol: ganó por 25 puntos

Ganó Peñarol. 87-62 a Nacional.

Live Blog Post

A falta de 2 minutos, Leandro manda a los pibes a la cancha

Partido totalmente liquidado. García Morales saca a todas las figuras y manda a la cancha a los más chicos.

Live Blog Post

Cantos amenazantes de la hinchada de Nacional

"No jugués a la escondida porque a la salida te queremos ver" le cantan los hinchas de Nacional a los jugadores, cuerpo técnico y los pocos dirigentes habilitados a ver el partido.

Live Blog Post

Por algo pidió tiempo Leandro

Triple de Véscovi y asistencia para corrida y doble de Ibargüen. Peñarol saca 25 de ventaja y gana 76-51. Ahora el que pide tiempo es Ponce en Nacional.

Live Blog Post

García Morales pide tiempo con 20 puntos de ventaja

Tiempo de ajustes de Leandro con Peñarol arriba 71-51.

Live Blog Post

Ganaron Aguada y Defensor Sporting

Aguada derrotó a Urunday Universitario 118-105 con 26 puntos de Earl Clark que metió 4 de 5 triples y una vez más fue figura.

Mirá acá las estadísticas del partido.

Aguada ya ganó sus dos primeros partidos y con eso absorbió la sanción con la que empezó la temporada con quita de 2 puntos.

Defensor Sporting, por su parte, derrotó a Hebraica Macabi por 98-84 con 24 puntos de Duane Wilson.

Mirá acá las estadísticas del partido.

Defensor Sporting ganó los 2 que jugó. Buen arranque.

Live Blog Post

Final del tercer cuarto: Peñarol 63-45

El tercer cuarto fue bastante deslucido, sobre todos los minutos finales donde Véscovi se sentó en el banco y Peñarol perdió fluidez, explosión y capacidad de tiro. Sin embargo, su intensidad y su tenaz defensa no decayó y eso le permite estar 18 puntos arriba al cabo del tercer parcial.

Live Blog Post

Peñarol saca 21 puntos de diferencia

Después de que Véscovi errara dos triples aparece una bomba del pívot Whittington y Peñarol abre 21 puntos de ventaja. Gana 57-36.

Live Blog Post

Falta antideportiva de Luciano Parodi

Perdió el humor Parodi ante una pelota que le sacó Whittington. Falta antideportiva tras chequeo en monitor.

Live Blog Post

Comenzó el tercer cuarto

Ya se juega el tercer parcial y Peñarol es el primero en anotar para abrir una ventaja máxima en el clásico de 15 puntos.

Live Blog Post

La planilla de Nacional en el primer tiempo

Espíndola es el goleador con 9 puntos. Feldeine aportó 8, Bell 4, Prieto 3 y Gómez 2. El viernes, Oglivie había anotado 4. El líder en rebotes es Espíndola con 6 y Parodi el mejor en asistencias con 4.

Live Blog Post

La planilla de Peñarol en el primer tiempo

Detrás de los 20 puntos de Véscovi, Whittington aportó 6 tantos, Serres e Ibargüen 5, Pomoli 4, Hogan 2 y Rojas 1.

Whittington lidera el rebote con 7. Ibargüen las asistencias con 3.

Live Blog Post

Santiago Véscovi la gran figura del primer tiempo

Santiago Véscovi es la figura del clásico por escándalo: 20 puntos, 2 rebotes y 2 recuperos. Tiró 3 triples y los metió todos. Anotó los 4 dobles que intentó. De 5 libres falló 2, pero eso fue el pasado viernes.

Live Blog Post

Final del segundo cuarto: Peñarol 43-30

En los 59 segundos finales solo se anotó un libre por parte de Martín Rojas.

Live Blog Post

Peñarol 42-30 y Leandro García Morales pide tiempo

Buena penetración de Feldeine que anota. Gana Peñarol por 12 tras ostentar una máxima de 14 y García Morales pide tiempo para diagramar el cierre. Poco antes sacó a Santiago Véscovi, amo y señor del partido. El base no quería salir e intercambió alguna palabra con su entrenador.

Live Blog Post

Peñarol 37-26 y Álvaro Ponce pide tiempo

Muy buena defensa de Peñarol que cada vez que corta o recupera, sale en ataque rápida haciendo mucho daño a Nacional. Doble en bandeja de Emiliano Serres, 11 de ventaja (37-26) y pedido de tiempo de Ponce.

Live Blog Post

Peñarol vuelve a abrir distancias

Doble de Pomoli, triple de Véscovi y libres de Véscovi ponen a Peñarol 24-16 arriba. Pato Prieto cometió falta y llegó a tres.

Live Blog Post

Triple de Patricio Prieto

De entrada, Pato Prieto mete un triple y Nacional se acerca a un solo punto. Recordemos que el viernes arrancó perdiendo 14-2. Ahora están 17-16.

Live Blog Post

El plantel de Peñarol

1- Onel Rosado

2- Greg Whittington

8- Nicola Pomoli

10- Emiliano Serres

20- Andrés Ibargüen

22- Federico Bavosi

23- Skyler Hogan

25- Santiago Véscovi

35- Santiago Calimares

42- Martín Rojas

52- Joaquín Delgado

Live Blog Post

Así retomó el partido Peñarol

Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Skyler Hogan, Andrés Ibargüen y Greg Whittington.

Live Blog Post

El plantel de Nacional

3- Agustín Méndez

4- James Feldeine

6- Ezequiel Bell

8- Marcos Cabot

10- Luciano Parodi

20- Pablo Gómez

21- Patricio Prieto

22- Eduardo Superi

24. Gerónimo Galeano

33- Bernardo Barrera

51- Gianfranco Espíndola

No está Oglivie, lesionado.

Live Blog Post

Así retoma el partido Nacional

Salen a jugar por Nacional el segundo cuarto con Patricio Prieto, Luciano Parodi, Gianfranco Espíndola, James Feldeine y Pablo Gómez,

Live Blog Post

Segunda fecha de la Liga Uruguaya en marcha

Sin que haya terminado la primera fecha, por la suspensión del viernes del clásico, comenzó este lunes, antes del inicio del pico entre Nacional y Peñarol, la segunda etapa.

Desde la hora 20.30 juegan Aguada con Urunday Universitario y Defensor Sporting con Hebraica Macabi.

El martes chocarán Goes con Biguá a la hora 20.30 y Cordón contra Unión Atlética a la hora 21.30.

El jueves jugarán Welcome con Nacional a las 20.30, en Welcome, y Peñarol ante Malvín a las 21.15, en el Palacio Peñarol, sin hinchas de Peñarol.

Live Blog Post

Resultados de la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Hebraica Macabi 84-81 Unión Atlética

Urunday Universitario 113-73 Welcome

Biguá 87-90 Aguada

Defensor Sporting 102-91 Goes

Malvín 85-78 Cordón

Live Blog Post

Por dónde ver Nacional vs Peñarol

El partido se ve en VTV en cable y en Basquet Pass en streaming.

Live Blog Post

Ernesto Oglivie afuera por lesión

El panameño Ernesto Oglivie se lesionó el sóleo el viernes y este lunes no será de la partida para el extenso pico que tendrá el clásico.

Live Blog Post

Se retoma el clásico entre Nacional y Peñarol por la Liga Uruguaya

Arranca a la hora 21.15. Gana Peñarol 17-13. El partido comenzó el viernes pero se suspendió al cabo del primer cuarto por problemas de conectividad de los tableros electrónicos del Polideportivo del Gran Parque Central.

Las más leídas

Juan Manuel Sanabria
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 2-1 Uzbekistán: la celeste levantó en el segundo tiempo y ganó con tantos de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria; mirá el blog en vivo y los goles

Nacional ante Bahia por Copa Libertadores
NACIONAL

Conmebol felicitó a Nacional por clasificar a la Copa Libertadores 2026; mirá la histórica cifra de participaciones consecutivas que lograron los tricolores

Los juveniles ascendidos en enero de 2022: Renzo Sánchez, Santiago Marcel, Lucas Sanseviero y Facundo Perdomo
NACIONAL

"Un técnico me decía: 'Si fuera por mí te pondría, pero hay órdenes de arriba'"; la denuncia que hizo Lucas Sanseviero sobre su etapa en Nacional

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Temas:

Nacional Peñarol Liga Uruguaya de Básquetbol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos