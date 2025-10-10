Nacional sale este viernes a defender su título de campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol y su primer rival será nada menos que Peñarol. El partido comenzará a la hora 21.15 y se jugará en el Polideportivo del Gran Parque Central.
Nacional vs Peñarol EN VIVO por el arranque de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el clásico se juega en el Polideportivo del Gran Parque Central
El campeón Nacional recibe a Peñarol en el Polideportivo del Gran Parque Central en la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol