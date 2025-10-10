Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Nacional vs Peñarol EN VIVO por el arranque de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el clásico se juega en el Polideportivo del Gran Parque Central

El campeón Nacional recibe a Peñarol en el Polideportivo del Gran Parque Central en la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

10 de octubre 2025 - 20:34hs
Polideportivo del Gran Parque Central&nbsp;

Polideportivo del Gran Parque Central 

Foto: @CNdeFbasketball

EN VIVO

Nacional sale este viernes a defender su título de campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol y su primer rival será nada menos que Peñarol. El partido comenzará a la hora 21.15 y se jugará en el Polideportivo del Gran Parque Central.

Live Blog Post

Sorpresiva actitud de Leandro García Morales

En los ejercicios de activación de los jugadores de Peñarol sorprendió cómo Leandro García Morales estuvo en la cancha junto a sus jugadores y teniendo charlas específicas con Bavosi y Whittington.

Live Blog Post

Nacional tiene tres jugadores sentidos pero los tres están cambiados

Parodi, Cabot y Prieto, con un vendaje en la rodilla, llegaron sentidos al clásico pero los tres están cambiados.

Live Blog Post

Sale Nacional y explota el Polideportivo

Luciano Parodi porta la número 10, dorsal que venía utilizando Pato Prieto. Hay solo hinchas de Nacional en el escenario tricolor.

Live Blog Post

Los cambios de plantel de Peñarol que viene de dos grandes fracasos en la Liga

Leandro García Morales es el entrenador tras cerrar la temporada pasada como asistente del argentino Guillermo Narvarte.

Se renovaron los contratos de Emiliano Serres y Martín Rojas. Nicola Pomoli, jugador de selección formado en Malvín, llegó procedente de Instituto de Córdoba.

El club también apostó fuerte por la contratación de una de las figuras de la selección de Uruguay, Santiago Véscovi, que llega procedente de Baxi Manresa de la liga ACB de España.

Federico Bavosi llegó desde Cordón.

El colombiano Andrés Ibargüen y los estadounidenses Greg Whittington y Skyler Hogan son los extranjeros.

Live Blog Post

Los cambios del plantel campeón de Nacional

Álvaro Ponce sigue como entrenador. Se fueron Sebastián Ottonello (Biguá), Gastón Semiglia (Hebraica Macabi) y Mateo Sarni (Urunday Universitario).

Llegaron como principales figuras Luciano Parodi, que fue descartado por Peñarol a pesar de que el entrenador Leandro García Morales lo quería y de que tenía opción a renovar por un año, Marcos Cabot, ex Defensor Sporting y Malvín,

Renovaron contrato Gianfranco Espíndola y Bernardo Barrera, además, sigue el capitán Patricio Prieto, emblema del equipo.

Como sub 23 se sumó el pívot de Trouville y la selección, Pablo Gómez y sigue Agustín Méndez.

Las fichas innominadas son el dominicano James Feldeine, lesionado en las finales contra Aguada la pasada temporada, el panameño Ernesto Oglivie y el panameño Ezequiel Bell quien comenzará el torneo hasta que se sume Connor Zinaich, quien fuera reemplazo temporal en la temporada pasada del chileno Manny Suárez.

Live Blog Post

Los otros partido de este viernes

Ya están en juego Defensor Sporting vs Goes en cancha de Welcome y también juegan esta noche Malvín con Cordón en El Canil.

Live Blog Post

Los primeros resultados de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El jueves comenzó la temporada 2025-2026 con triunfos de Aguada sobre Biguá, en condición de visitante, goleada de Urunday Universitario a Welcome y apretado triunfo de Hebraica Macabi sobre Unión Atlética.

Mirá en esta nota los resultados y los detalles de los partidos.

Live Blog Post

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Nacional vs Peñarol por la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Las más leídas

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

La emoción de Maxi Gómez por la llegada de su hija Oriana
NACIONAL

"Bienvenida al mundo mi amor": la emoción de Maxi Gómez, quien fue padre y lo anunció en sus redes; mirá el mensaje del delantero de Nacional

Temas:

Nacional Peñarol Liga Uruguaya de Básquetbol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos