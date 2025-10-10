Nacional vs Peñarol EN VIVO por el arranque de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el clásico se juega en el Polideportivo del Gran Parque Central

Live Blog Post

Los cambios de plantel de Peñarol que viene de dos grandes fracasos en la Liga

Leandro García Morales es el entrenador tras cerrar la temporada pasada como asistente del argentino Guillermo Narvarte.

Se renovaron los contratos de Emiliano Serres y Martín Rojas. Nicola Pomoli, jugador de selección formado en Malvín, llegó procedente de Instituto de Córdoba.

El club también apostó fuerte por la contratación de una de las figuras de la selección de Uruguay, Santiago Véscovi, que llega procedente de Baxi Manresa de la liga ACB de España.

Federico Bavosi llegó desde Cordón.

El colombiano Andrés Ibargüen y los estadounidenses Greg Whittington y Skyler Hogan son los extranjeros.