Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Ranking: Carlo Ancelotti es el técnico de selecciones mejor pago del mundo; Marcelo Bielsa ocupa un lugar de privilegio

El prestigioso diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, confeccionó un informe con los entrenadores de combinados que más cobran en el mundo

10 de octubre 2025 - 15:02hs
Marcelo Bielsa con la selección uruguaya

Marcelo Bielsa con la selección uruguaya

Foto: ATON / FocoUy

La selección uruguaya derrotó 1-0 este viernes a República Dominicana en el primero de los dos encuentros amistosos de fecha FIFA de octubre que se disputó en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, y lo hizo con un equipo en el que no jugó ningún titular habitual. Por su parte, un informe del prestigioso diario deportivo italiano, La Gazzetta dello Sport, dio a conocer los técnicos mejor pagos del mundo y Marcelo Bielsa está entre los primeros.

Marcelo Bielsa entre los mejores pagos del mundo

El diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, realizó un informe en el que da a conocer los 10 mejores técnicos pagos en distintas selecciones del mundo.

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere el regreso de un campeón uruguayo del año pasado para el Peñarol 2026

Julio Daguer, el juvenil de 17 años de Peñarol, que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quién es Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana?

Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Brazil, at the Municipal de El Alto stadium, in El Alto, La Paz department, Bolivia on September 9, 2025. AIZA
Carlo Ancelotti, DT de Brasil, en El Alto

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, en El Alto

El mismo es encabezado por Carlo Ancelotti de la selección brasileña, en tanto que Marcelo Bielsa, con Uruguay, ocupa el séptimo puesto.

El podio quedó formado por Thomas Tuchel con Inglaterra y Julian Nagelsmann de Alemania.

Estos son los 10 técnicos mejor pagos del mundo en selecciones:

1. Carlo Ancelotti (Brasil) – 9,5 millones de euros por año (US$ 10 millones)
2. Thomas Tuchel (Inglaterra) – 5,9 millones de euros (US$ 6,8 millones)
3. Julian Nagelsmann (Alemania) – 4,9 millones de euros (US$ 5,7 millones)
4. Fabio Cannavaro (Uzbekistán) – 4 millones de euros (US$ 4,6 millones)
5. Roberto Martínez (Portugal) – 4 millones de euros (US$ 4,6 millones)
6. Didier Deschamps (Francia) – 3,8 millones de euros (US$ 4,4 millones)
7. Marcelo Bielsa (Uruguay) – 3,5 millones de euros (US$ 4,1 millones)
8. Ronald Koeman (Holanda) – 3 millones de euros (US$ 3,5 millones)
9. Gustavo Alfaro (Paraguay) – 2,5 millones de euros (US$ 2,9 millones)
10. Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 millones de euros (US$ 2,7 millones)

Temas:

selección uruguaya Carlo Ancelotti República Dominicana Marcelo Bielsa Brasil ranking

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Clásico de la Fuga
PEÑAROL

Peñarol recordó el clásico de la fuga con una serie de ironías dirigidas al equipo de Nacional de 1949 que no salió a jugar el segundo tiempo

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos