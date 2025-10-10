Ranking: Carlo Ancelotti es el técnico de selecciones mejor pago del mundo; Marcelo Bielsa ocupa un lugar de privilegio

La selección uruguaya derrotó 1-0 este viernes a República Dominicana en el primero de los dos encuentros amistosos de fecha FIFA de octubre que se disputó en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, y lo hizo con un equipo en el que no jugó ningún titular habitual. Por su parte, un informe del prestigioso diario deportivo italiano, La Gazzetta dello Sport, dio a conocer los técnicos mejor pagos del mundo y Marcelo Bielsa está entre los primeros.
Marcelo Bielsa entre los mejores pagos del mundo
El diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, realizó un informe en el que da a conocer los 10 mejores técnicos pagos en distintas selecciones del mundo.
Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Brazil, at the Municipal de El Alto stadium, in El Alto, La Paz department, Bolivia on September 9, 2025. AIZA
Carlo Ancelotti, DT de Brasil, en El Alto
Foto: AFP
El mismo es encabezado por Carlo Ancelotti de la selección brasileña, en tanto que Marcelo Bielsa, con Uruguay, ocupa el séptimo puesto.
El podio quedó formado por Thomas Tuchel con Inglaterra y Julian Nagelsmann de Alemania.
Estos son los 10 técnicos mejor pagos del mundo en selecciones:
1. Carlo Ancelotti (Brasil) – 9,5 millones de euros por año (US$ 10 millones)
2. Thomas Tuchel (Inglaterra) – 5,9 millones de euros (US$ 6,8 millones)
3. Julian Nagelsmann (Alemania) – 4,9 millones de euros (US$ 5,7 millones)
4. Fabio Cannavaro (Uzbekistán) – 4 millones de euros (US$ 4,6 millones)
5. Roberto Martínez (Portugal) – 4 millones de euros (US$ 4,6 millones)
6. Didier Deschamps (Francia) – 3,8 millones de euros (US$ 4,4 millones)
7. Marcelo Bielsa (Uruguay) – 3,5 millones de euros (US$ 4,1 millones)
8. Ronald Koeman (Holanda) – 3 millones de euros (US$ 3,5 millones)
9. Gustavo Alfaro (Paraguay) – 2,5 millones de euros (US$ 2,9 millones)
10. Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 millones de euros (US$ 2,7 millones)