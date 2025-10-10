La selección uruguaya sorteó con una victoria por 1-0 ante República Dominicana el primero de los dos amistosos de esta fecha FIFA de octubre que juega en Malasia. Los celestes fueron superiores, sobre todo, en el segundo tiempo en el que consiguieron el gol de la victoria. En el último minuto, Marcelo Bielsa le dio ingreso al juvenil de 17 años Julio Daguer, quien se desempeña en Peñarol y que fue como sparring celeste.
¿Quién es Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana?
La historia de la sorpresa del entrenador del combinado celeste que debutó este viernes en la mayor