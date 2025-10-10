Dólar
El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quién es Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana?

La historia de la sorpresa del entrenador del combinado celeste que debutó este viernes en la mayor

10 de octubre 2025 - 12:36hs
Julio Daguer, el juvenil de 17 años de Peñarol, que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana

FOTO: @Uruguay

FOTO: @Uruguay

La selección uruguaya sorteó con una victoria por 1-0 ante República Dominicana el primero de los dos amistosos de esta fecha FIFA de octubre que juega en Malasia. Los celestes fueron superiores, sobre todo, en el segundo tiempo en el que consiguieron el gol de la victoria. En el último minuto, Marcelo Bielsa le dio ingreso al juvenil de 17 años Julio Daguer, quien se desempeña en Peñarol y que fue como sparring celeste.

La historia de Julio Daguer en Peñarol

Julio Daguer tiene 17 años y desde la captación de jugadores que milita en Peñarol.

Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años, debutó en la selección uruguaya mayor ante República Dominicana
SELECCIÓN URUGUAYA

Los cinco jugadores que debutaron este viernes con la selección uruguaya, entre ellos, uno con gol, y un juvenil de Peñarol

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto y el blog en vivo de Referí

En los carboneros se desempeña como volante central desde hace años.

Daguer ha formado el proceso de selecciones juveniles, desde que debutó con la celeste en la sub 16.

En 2024, a su vez, disputó el Campeonato Sudamericano sub 17 con Uruguay.

Diego Aguirre lo ascendió al primer equipo de Peñarol en este 2025.

El DT lo hizo debutar en el 3-0 contra Río Negro de San José por la Copa AUF Uruguay hace poco más de un mes. Allí ingresó a los 66 minutos.

Temas:

selección uruguaya República Dominicana Peñarol Malasia Fecha FIFA

