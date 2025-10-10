¿Quién es Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana?

Julio Daguer, el juvenil de 17 años de Peñarol, que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana

La selección uruguaya sorteó con una victoria por 1-0 ante República Dominicana el primero de los dos amistosos de esta fecha FIFA de octubre que juega en Malasia. Los celestes fueron superiores, sobre todo, en el segundo tiempo en el que consiguieron el gol de la victoria. En el último minuto, Marcelo Bielsa le dio ingreso al juvenil de 17 años Julio Daguer, quien se desempeña en Peñarol y que fue como sparring celeste.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Julio Daguer tiene 17 años y desde la captación de jugadores que milita en Peñarol.

SELECCIÓN URUGUAYA Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto y el blog en vivo de Referí

SELECCIÓN URUGUAYA Los cinco jugadores que debutaron este viernes con la selección uruguaya, entre ellos, uno con gol, y un juvenil de Peñarol

En los carboneros se desempeña como volante central desde hace años.

Daguer ha formado el proceso de selecciones juveniles, desde que debutó con la celeste en la sub 16.

En 2024, a su vez, disputó el Campeonato Sudamericano sub 17 con Uruguay.

Diego Aguirre lo ascendió al primer equipo de Peñarol en este 2025.

El DT lo hizo debutar en el 3-0 contra Río Negro de San José por la Copa AUF Uruguay hace poco más de un mes. Allí ingresó a los 66 minutos.