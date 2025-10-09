Fue con la camiseta de River Plate a La Bombonera y le ofrendó flores a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento

Un hincha de River Plate sorprendió con un gesto este jueves en ocasión del velorio del entrenador de Miguel Ángel Russo .

Ataviado en una casaca de alternativa del millonario, el hincha de River fue a La Bombonera a realizar una ofrenda floral a Russo, fallecido este miércoles .

El hombre pidió a seguridad pasar y estos le indicaron el camino sin marcar ningún tipo de reparo a su indumentaria.

El hincha de River portaba una camiseta roja y negra de su equipo con la 10 del colombiano Juanfer Quintero.

El momento fue captado por el periodista Nicolás La Rocca de Olé quien filmó hasta que el hincha se metió en La Bombonera, donde por razones de respeto y privacidad se impedía el uso de celulares y cámaras.

También se hicieron presentes en La Bombonera hinchas de Rosario Central, club muy identificado con Russo, Independiente y Vélez Sarsfield en lo que fue un momento de unión, ante el dolor, de diversos hinchas del fútbol argentino, un deporte surcado durante décadas por la violencia entre las distintas hinchadas.