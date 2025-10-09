Dólar
Fue con la camiseta de River Plate a La Bombonera y le ofrendó flores a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento

Un hincha de River Plate fue vestido con los colores de su equipo y la número 10 de Juanfer Quintero para realizar una ofrenda floral en homenaje a Miguel Ángel Russo, en La Bombonera

9 de octubre 2025 - 19:12hs

Un hincha de River Plate sorprendió con un gesto este jueves en ocasión del velorio del entrenador de Miguel Ángel Russo.

El hombre pidió a seguridad pasar y estos le indicaron el camino sin marcar ningún tipo de reparo a su indumentaria.

El hincha de River portaba una camiseta roja y negra de su equipo con la 10 del colombiano Juanfer Quintero.

Mario Saralegui
OBITUARIO

La foto con la que Mario Saralegui recordó a Miguel Ángel Russo, su compañero en Estudiantes 1987

Álvaro Tata González
OBITUARIO

Álvaro Tata González recordó a Miguel Ángel Russo tras su muerte y criticó a Juan Román Riquelme: "Fue un manotazo"

El momento fue captado por el periodista Nicolás La Rocca de Olé quien filmó hasta que el hincha se metió en La Bombonera, donde por razones de respeto y privacidad se impedía el uso de celulares y cámaras.

También se hicieron presentes en La Bombonera hinchas de Rosario Central, club muy identificado con Russo, Independiente y Vélez Sarsfield en lo que fue un momento de unión, ante el dolor, de diversos hinchas del fútbol argentino, un deporte surcado durante décadas por la violencia entre las distintas hinchadas.

River Plate La Bombonera Miguel Ángel Russo

