Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / OBITUARIO

La foto con la que Mario Saralegui recordó a Miguel Ángel Russo, su compañero en Estudiantes 1987

El emotivo mensaje que Mario Saralegui le dedicó a su compañero de equipo en Estudiantes 1987, Miguel Ángel Russo

9 de octubre 2025 - 14:15hs
Mario Saralegui
Mario Saralegui @DanubioFC
Rubén Darío Insúa, Miguel Ángel Russo, Marcelo Trobbiani y Mario Saralegui

Rubén Darío Insúa, Miguel Ángel Russo, Marcelo Trobbiani y Mario Saralegui

El entrenador de Rampla Juniors, Mario Saralegui, recordó a Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors que falleció el martes.

"Que en paz descanses Miguel, te fuiste cómo viviste, con el cuchillo en la boca, mis pésames a la familia", escribió Saralegui en su cuenta de X posteando una foto.

En la misma, el volante uruguayo aparece con Rubén Darío Insúa, un talentoso volante ofensivo que tiene una destacada trayectoria como entrenador, Miguel Ángel Russo, que jugaba de volante central, Marcelo Trobbiani, un gran enganche que fue campeón del mundo en México 1986 como uno de los suplentes de Diego Armando Maradona, junto con Claudio "Bichi" Borghi y Ricardo Bochini.

Rubén Darío Insúa, Miguel Ángel Russo, Marcelo Trobbiani y Mario Saralegui
Rubén Darío Insúa, Miguel Ángel Russo, Marcelo Trobbiani y Mario Saralegui

Rubén Darío Insúa, Miguel Ángel Russo, Marcelo Trobbiani y Mario Saralegui

Saralegui llegó a Estudiantes tras jugar en Peñarol, pasar a Elche y volver a Sudamérica para defender a River Plate en 1986. Al año siguiente pasó al Pincha, donde estuvo dos temporadas, antes de tener su tercer ciclo en los aurinegros, en 1989.

los mensajes de despedida a miguel angel russo del futbol sudamericano; mira las publicaciones de clubes y futbolistas
FÚTBOL DE LUTO

Los mensajes de despedida a Miguel Ángel Russo del fútbol sudamericano; mirá las publicaciones de clubes y futbolistas

el velatorio de miguel angel russo: boca juniors abre la bombonera para despedir al entrenador; mira horarios y detalles
Boca Juniors

El velatorio de Miguel Ángel Russo: Boca Juniors abre La Bombonera para despedir al entrenador; mirá horarios y detalles

Temas:

Mario Saralegui Estudiantes de La Plata Miguel Ángel Russo

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Miguel Ángel Russo
ARGENTINA

Luto en el fútbol: murió el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

El golpe del futbolista togolés del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah
CHINA

El impactante golpe de un futbolista contra la valla publicitaria por el que se rompió el cuello y que puede dejarlo discapacitado de por vida

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos