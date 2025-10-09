La foto con la que Mario Saralegui recordó a Miguel Ángel Russo, su compañero en Estudiantes 1987

Mario Saralegui @DanubioFC Rubén Darío Insúa, Miguel Ángel Russo, Marcelo Trobbiani y Mario Saralegui

El entrenador de Rampla Juniors, Mario Saralegui, recordó a Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors que falleció el martes.

"Que en paz descanses Miguel, te fuiste cómo viviste, con el cuchillo en la boca, mis pésames a la familia", escribió Saralegui en su cuenta de X posteando una foto.

En la misma, el volante uruguayo aparece con Rubén Darío Insúa, un talentoso volante ofensivo que tiene una destacada trayectoria como entrenador, Miguel Ángel Russo, que jugaba de volante central, Marcelo Trobbiani, un gran enganche que fue campeón del mundo en México 1986 como uno de los suplentes de Diego Armando Maradona, junto con Claudio "Bichi" Borghi y Ricardo Bochini.

Saralegui llegó a Estudiantes tras jugar en Peñarol, pasar a Elche y volver a Sudamérica para defender a River Plate en 1986. Al año siguiente pasó al Pincha, donde estuvo dos temporadas, antes de tener su tercer ciclo en los aurinegros, en 1989.

Russo, entrenador de Boca Juniors, murió el miércoles de noche.