Nacional 0-0 Libertad por la Copa Libertadores femenina: las tricolores se juegan el pase a cuartos de final

Nacional enfrenta a Libertad de Asunción en la tercera y última fecha del grupo D de la Copa Libertadores femenina que se disputa en la provincia de Buenos Aires. Las tricolores necesitan ganar y que al mismo tiempo, Universidad de Chile no venza a Deportivo Cali.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El partido se juega en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón , con el arbitraje de la brasileña Edina Alves Batista.

En el primer tiempo Nacional fue muy superior aunque no estuvo fino a la hora de definir las acciones más claras de gol que generó.

FÚTBOL URUGUAYO "No pedimos ayudas": el presidente de Nacional Ricardo Vairo contó detalles de la reunión con Ignacio Alonso por arbitrajes y respondió los dichos de Ignacio Ruglio sobre la "batiseñal"

NACIONAL "Fui un afortunado": el sentido mensaje de un jugador de Nacional para Miguel Ángel Russo, con quien fue campeón en Millonarios; mirá sus palabras para el fallecido DT

G21lItzXgAA2Lca

El partido se ve por DSports en cable y Pluto TV en streaming.

Nacional empató 0-0 con Universidad de Chile el pasado viernes mientras que el lunes perdió 1-0 ante Deportivo Cali.

Por eso, para clasificar a cuartos de final, necesita ganar sí o sí y que al mismo tiempo, Universidad de Chile empate o pierda con Deportivo Cali. Los dos primeros se meten entre los ocho mejores del certamen.