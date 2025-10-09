Nacional 0-0 Libertad por la Copa Libertadores femenina: las tricolores se juegan el pase a cuartos de final

Nacional enfrenta a Libertad de Asunción en la tercera y última fecha del grupo D de la Copa Libertadores femenina que se disputa en la provincia de Buenos Aires. Las tricolores necesitan ganar y que al mismo tiempo, Universidad de Chile no venza a Deportivo Cali.
El partido se juega en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, con el arbitraje de la brasileña Edina Alves Batista.
En el primer tiempo Nacional fue muy superior aunque no estuvo fino a la hora de definir las acciones más claras de gol que generó.
Así comenzó jugando Nacional, equipo dirigido por Marcel Rauss.
El partido se ve por DSports en cable y Pluto TV en streaming.
Nacional empató 0-0 con Universidad de Chile el pasado viernes mientras que el lunes perdió 1-0 ante Deportivo Cali.
Por eso, para clasificar a cuartos de final, necesita ganar sí o sí y que al mismo tiempo, Universidad de Chile empate o pierda con Deportivo Cali. Los dos primeros se meten entre los ocho mejores del certamen.
|Equipo
| PTS
| PJ
| PG
| PE
| PP
| GF
| GC
|Deportivo Cali
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
| Libertad
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|1
| Universidad de Chile
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
| Nacional
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|1