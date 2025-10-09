Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA LIBERTADORES

Nacional 0-0 Libertad por la Copa Libertadores femenina: las tricolores se juegan el pase a cuartos de final

Nacional enfrenta a Libertad obligado a ganar para superar el grupo y meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores femenina

9 de octubre 2025 - 16:29hs
Josefina Félix

Josefina Félix

Nacional enfrenta a Libertad de Asunción en la tercera y última fecha del grupo D de la Copa Libertadores femenina que se disputa en la provincia de Buenos Aires. Las tricolores necesitan ganar y que al mismo tiempo, Universidad de Chile no venza a Deportivo Cali.

El partido se juega en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, con el arbitraje de la brasileña Edina Alves Batista.

En el primer tiempo Nacional fue muy superior aunque no estuvo fino a la hora de definir las acciones más claras de gol que generó.

Así comenzó jugando Nacional, equipo dirigido por Marcel Rauss.

Matías De los Santos y su mensaje para Miguel Ángel Russo
NACIONAL

"Fui un afortunado": el sentido mensaje de un jugador de Nacional para Miguel Ángel Russo, con quien fue campeón en Millonarios; mirá sus palabras para el fallecido DT

Ricardo Vairo presidió la delegación de Nacional en la AUF
FÚTBOL URUGUAYO

"No pedimos ayudas": el presidente de Nacional Ricardo Vairo contó detalles de la reunión con Ignacio Alonso por arbitrajes y respondió los dichos de Ignacio Ruglio sobre la "batiseñal"

G21lItzXgAA2Lca

El partido se ve por DSports en cable y Pluto TV en streaming.

Nacional empató 0-0 con Universidad de Chile el pasado viernes mientras que el lunes perdió 1-0 ante Deportivo Cali.

Por eso, para clasificar a cuartos de final, necesita ganar sí o sí y que al mismo tiempo, Universidad de Chile empate o pierda con Deportivo Cali. Los dos primeros se meten entre los ocho mejores del certamen.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
Deportivo Cali 4 2 1 1 0 2 1
Libertad 2 2 0 2 0 1 1
Universidad de Chile 2 2 0 2 0 0 0
Nacional 1 2 0 1 1 0 1

Temas:

Nacional Copa Libertadores deportivo cali

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Miguel Ángel Russo
ARGENTINA

Luto en el fútbol: murió el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

El golpe del futbolista togolés del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah
CHINA

El impactante golpe de un futbolista contra la valla publicitaria por el que se rompió el cuello y que puede dejarlo discapacitado de por vida

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos