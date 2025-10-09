Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

El Observador / Fútbol Internacional / CHINA

El impactante golpe de un futbolista contra la valla publicitaria por el que se rompió el cuello y que puede dejarlo discapacitado de por vida

"Su carrera podría verse gravemente afectada", informó sobre futbolista togolés Samuel Asamoah su club, Guangxi Pingguo de China

9 de octubre 2025 - 10:22hs

El golpe del futbolista togolés del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah

El futbolista togolés del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah, se rompió el cuello durante un partido del campeonato chino de segunda división al golpearse la cabeza contra un panel publicitario, anunció su club, que teme que quede discapacitado de por vida.

Las imágenes de televisión muestran a Samuel Asamoah intentando cubrir el balón con su cuerpo para dejarlo salir por la línea lateral, cuando un jugador del Chongqing Tonglianglong llega a toda velocidad y le empuja con el hombro contra un panel publicitario situado a poca distancia.

Como consecuencia del choque, ocurrido el pasado domingo, y tras los exámenes médicos a los que se sometió al jugador africano, éste sufre "una dislocación y fracturas de (diferentes) vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral", acompañado de "una compresión nerviosa", indicó el club chino en un comunicado al día siguiente del partido.

"Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada", precisó la entidad.

El futbolista fue operado el miércoles "con éxito" en un hospital de Nanning, indicó el club en un nuevo comunicado.

"Samuel Asamoah se encuentra recuperándose de la operación y su estado es estable", añadió sin más detalles sobre la evolución posible de su condición.

El jugador que lo empujó por la espalda fue sancionado con una tarjeta amarilla.

AFP

Temas:

China

