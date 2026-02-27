IM anunció obras en avenida Agraciada: arranca el lunes y afectará la circulación en dos barrios de la capital

Obras en la calle Canelones en el año 2019

La Intendencia de Montevideo (IM) iniciará el lunes 2 de marzo una obra de reparación de la carpeta asfáltica sobre la avenida Agraciada , en el tramo comprendido entre Nerses Ounanian y General Aguilar, en los barrios Bella Vista y Aguada , dentro del Municipio C.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa CVC y se realizarán mayormente en horario nocturno con el objetivo de acelerar los plazos de ejecución y reducir el impacto en la movilidad en una de las arterias con mayor circulación vehicular y de transporte público de la zona.

Las tareas nocturnas se desarrollarán entre las 21 y las 6 horas. Durante ese horario no habrá cortes totales , aunque se ocuparán tres carriles y el tránsito circulará por un carril en ambos sentidos.

INFECCIONES Nueva especie de un conocido hongo ya causó un brote en Uruguay: se transmite de gatos a humanos

CANCILLERÍA Vicecanciller sobre acuerdo Mercosur-UE: "En pocos meses vamos a ver el acuerdo hecho realidad", dijo Csukasi

En tanto, las tareas diurnas se ejecutarán entre las 7 y las 17 horas. En ese caso habrá cierres parciales en media calzada para trabajos de reposición de cordones y bacheo en sectores donde la base de hormigón presente fallas, manteniendo el doble sentido de circulación en la mitad de la calzada que permanezca libre.

Para reducir las molestias a quienes residen en la zona, la comuna prevé suministrar protectores auditivos a vecinas y vecinos, especialmente por el uso de maquinaria de alto impacto acústico.

Cronograma previsto: dos etapas en marzo

La obra se dividirá en dos etapas.

Primera etapa: del 2 al 13 de marzo

Durante el día se realizarán tareas que implican el uso de martillos neumáticos, como reposición de cordones de granito, cruces bajo pavimento para servicios ejecutados en hormigón, picado de base de hormigón y reposición de baches profundos con tosca-cemento en caso de ser necesario, además de limpieza y preparación de la superficie.

En horario nocturno se llevará adelante el fresado del pavimento existente a una profundidad aproximada de 10 centímetros, junto con tareas de limpieza y acondicionamiento de la superficie.

Segunda etapa: del 16 al 27 de marzo

En la segunda fase se repetirán durante el día las tareas vinculadas a cordones, cruces de servicios, picado de base y bacheo profundo, además de limpieza general.

Por la noche se ejecutarán las etapas finales: suministro y tendido de base negra (espesor aproximado de 4 centímetros), colocación de geogrilla y tendido de nueva carpeta asfáltica (espesor aproximado de 6 centímetros).

La intervención apunta a mejorar el estado de la calzada en un tramo clave de la ciudad, manteniendo la circulación en todo momento aunque con restricciones parciales.