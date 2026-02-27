Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

CANELONES

Un hombre está grave tras choque frontal en Ruta 7: uno de los vehículos invadió la senda contraria porque se cruzó un perro

El hecho ocurrió en la localidad canaria de San Jacinto y, según la información primaria, uno de los conductores invadió la senda contraria tras intentar evitar embestir a un perro

27 de febrero 2026 - 8:51hs
Un siniestro de tránsito frontal dejó a un hombre gravemente herido en la noche del jueves en el kilómetro 50 de la Ruta 7, a la altura de San Jacinto, en Canelones, informó Policía Caminera.

El hecho ocurrió sobre las 21:50 y, según la información primaria, uno de los conductores invadió la senda contraria tras intentar evitar embestir a un perro, lo que derivó en la colisión frontal con el otro automóvil que circulaba en sentido opuesto.

Cuatro ocupantes en uno de los autos, entre ellos una bebé

En el primer auto viajaban cuatro personas. El conductor, un hombre de 26 años, fue diagnosticado con “politraumatizado leve” y recibió el alta en el lugar. La espirometría practicada arrojó resultado cero.

Su acompañante, una mujer de 25 años, también resultó “politraumatizada leve” y fue dada de alta en el lugar.

En el vehículo viajaba además una bebé de un año, que fue trasladada en forma preventiva por particulares a Médica Uruguaya de San Jacinto. Tras la revisión médica, se informó que estaba “ilesa”. La niña viajaba con Sistema de Retención Infantil.

Una tercera acompañante, de 29 años, presentó “golpes superficiales” y también fue dada de alta en el lugar.

Un conductor con lesiones graves

El segundo vehículo era conducido por un hombre de 32 años, quien fue diagnosticado como “politraumatizado grave” y trasladado a un centro asistencial de CAAMEPA.

Debido a la entidad de sus lesiones, no se le realizó espirometría en el lugar.

La acompañante del segundo auto, una mujer de 24 años, sufrió “fractura de rótula de rodilla” y fue trasladada a ASSE Canelones.

El caso quedó en jurisdicción de la Seccional 14 de Canelones.

