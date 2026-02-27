Los millones que ya ganó Juventud de Las Piedras y los que puede llegar a sumar en caso de seguir en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

Jugadores de Juventud forman en el partido de la Copa Libertadores ante Guaraní

La histórica clasificación de Juventud de Las Piedras a la tercera fase de la Copa Libertadores además del gran logro deportivo conlleva un gran ingreso económico en materia de premios por avanzar.

El equipo canario administrado por una SAD ya sumó más de un millón de dólares en premios y puede aumentar considerablemente ese monto en caso de ganar su próxima llave, lo que le permitiría avanzar a la Fase de Grupos de la Libertadores, como también si pierde, ya que iría a la Copa Sudamericana.

Hasta el momento, Juventud ya tiene ganados US$ 1.500.000 .

Ese monto se desglosa de la siguiente manera:

AMDEP1498. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 26/02/2026.- Jugadores de Juventud forman este jueves, en un partido de la Copa Libertadores entre Guaraní y Juventud en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

US$ 400.000 por jugar la primera fase en la que eliminó a Universidad Católica de Ecuador

por jugar la primera fase en la que eliminó a Universidad Católica de Ecuador US$ 500.000 por jugar la segunda fase en la que superó a Guaraní este jueves.

por jugar la segunda fase en la que superó a Guaraní este jueves. US$ 600.000 por jugar la tercera fase, en la que se medirá ante Independiente Medellín, que dejó por el camino a Liverpool en Fase 2.

Los premios que puede ganar Juventud de Las Piedras

El resultado de la serie ante el DIM determinará los premios que puede seguir sumando Juventud.

US$ 3.000.000 si gana y pasa a la fase de grupos de la Copa Libertadores

si gana y pasa a la fase de grupos de la Copa Libertadores US$ 900.000 si pierde y pasa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Juventud histórico

El debutante uruguayo Juventud de Las Piedras y el Deportes Tolima se quedaron este jueves con los dos últimos cupos hacia la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026, que tendrá como cruce estelar el duelo entre el excampeón brasileño Botafogo y Barcelona de Guayaquil.

A primer turno, el modesto Juventud hizo historia en Asunción al eliminar en el último minuto al Guaraní paraguayo (2-1 en el global), una hazaña para un equipo que se presenta por primera vez al principal torneo de clubes de América.

En un estadio Defensores del Chaco semivacío, las emociones de toda la serie, que en la ida fue 0-0, solo llegaron en el segundo tiempo de la revancha.

Luego de una falta al borde del área que le costó la expulsión a Sebastián Zaracho, de Guaraní, llegó el grito de gol para Juventud de Las Piedras con un soberbio tiro libre de Federico Barrandeguy (47’).

Con diez hombres, el Aborigen no se amilanó y seis minutos después igualó la serie 1-1 con un penal que cobró el portero Gaspar Servio (56’).

Cuando todo hacía presagiar que se definiría la serie en los penales, el Juve no se conformó y encontró la agónica victoria 2-1 con un remate debajo del arco de Ramiro Miguel Peralta (90+5).

El tanto de la clasificación hizo estallar el banco de los dirigidos por el argentino Sebastián "El Gallego" Méndez, que emocionado corrió hacia el córner a abrazar a sus pupilos.

"Esto es el premio al esfuerzo del día a día. Hoy hay muchas cosas para corregir, pero la verdad es que la felicidad que tenemos todos es inexplicable", dijo Barrandeguy al final del partido.

En su debut estelar en la copa, El club de Las Piedras venía de eliminar en la primera ronda a la Universidad Católica de Ecuador.

Tolima, de casi liquidarlo a padecerlo ante Táchira del Chino Recoba

El Deportes Tolima se dejó empatar la serie 1-1 ante Deportivo Táchira de Álvaro “Chino” Recoba en el último minuto del tiempo regular, pero en los penales (3-0) fue más efectivo y selló bajo la lluvia de Ibagué su paso a la tercera ronda.

Contrario a su estilo vertiginoso y ultraofensivo, el equipo colombiano dirigido por Lucas González salió en casa con un poco más de cautela a cuidar la diferencia en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tras un primer tiempo trabado y sin opciones claras, la historia de la ida en San Cristóbal se repitió y las soluciones para el Tolima volvieron a llegar desde el banquillo.

Los ingresos de Jersson González y Luis "El Chino" Sandoval, pusieron a Táchira contra las cuerdas e incluso confeccionaron un gol anulado a instancias del VAR.

Faltando cinco minutos para que los tolimenses sentenciaran la llave, el Carrusel Aurinegro, dirigido por el exmediapunta uruguayo Álvaro "Chino" Recoba, inclinó la cancha y tuvo su mejor momento en el epílogo.

A dos minutos del pitazo final, Deportivo Táchira empató la serie con un penal derivado de una mano clara de Jáder Valencia, que convirtió en gol Luis "Cariaco" González y llevó la serie a los penales.

Sin embargo, desde los once metros los tachirenses, incluido Cariaco, erraron sus tres cobros de múltiples formas: afuera a un costado, por arriba del travesaño y a las manos del portero Alvino Volpi.

Los jugadores de Deportes Tolima, apretados por los gritos de los hinchas que temían la épica venezolana, fueron fulminantes en los cobros y celebraron con su gente en medio de una lluvia torrencial.

"Nos hemos preparado para este escenario ya desde el semestre pasado, pensando que llegando a la final podrías enfrentar a cualquier rival e irte a una definición por penales. Los venimos entrenando desde hace seis meses", dijo sobre los cobros el DT Lucas González al final de partido.

Listos los cruces rumbo a la fase de grupos

La tercera ronda de la Copa Libertadores 2026 tendrá como cruce central al excampeón Botafogo frente a Barcelona de Guayaquil. El Fogão remontó con autoridad a Nacional Potosí en Rio, mientras que Barcelona eliminó por penales a Argentinos Juniors en Buenos Aires.

El chileno O'Higgins, que hizo historia al dejar en el camino al Bahia en Salvador, espera al Deportes Tolima, en una serie que los colombianos definirán en Ibagué.

En el otro lado del cuadro, el venezolano Carabobo FC se medirá con Sporting Cristal, tras eliminar a Huachipato, mientras que el Independiente Medellín enfrentará al Juventud de Las Piedras.

Los ocho equipos clasificados disputarán una nueva serie a ida y vuelta para obtener cuatro cupos en la fase de grupos, en la que además aseguran un botín de unos 3 millones de dólares.

Los perdedores deberán conformarse con jugar la Copa Sudamericana.