El clásico Nacional vs Peñarol se jugará a estadio lleno en el Gran Parque Central: los tricolores agotaron las entradas

Los hinchas de Nacional agotaron las entradas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, a pocas horas de comenzada la venta general.

El canje y venta exclusivo para socios que comenzó el martes a las 10:00 fue agotando los distintos sectores, primero con la Delgado y el Codo, y luego con la Atilio García este jueves.

20251122 Los jugadores de Nacional compartieron el banderazo con los hinchas en el Gran Parque Central previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol Los jugadores de Nacional compartieron el banderazo con los hinchas en el Gran Parque Central previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol FOTO: @Nacional A las 00:00 de este viernes se habilitó la venta de entradas generales para la Abdón Porte y la Scarone y el primero de esos sectores se agotó a la 01:00, mientras que a las 08:19 se anunció que se habían liquidado todos los sectores.

ENTRADAS AGOTADAS

Nos vemos el domingo



Nos vemos el domingo pic.twitter.com/JIz2Hk9F5P — Nacional (@Nacional) February 27, 2026 De esa forma, el Gran Parque Central estará repleto el próximo domingo con 35.000 hinchas tricolores, en un nuevo clásico que solo tendrá parciales locatarios.

Los precios de las entradas fueron los siguientes: Venta de entradas para Nacional vs Peñarol Venta de entradas para Nacional vs Peñarol