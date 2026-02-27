El clásico Nacional vs Peñarol se jugará a estadio lleno en el Gran Parque Central: los tricolores agotaron las entradas
El Gran Parque Central estará repleto el próximo domingo en un nuevo clásico que solo tendrá parciales locatarios
27 de febrero 2026 - 10:41hs
Los hinchas de Nacional agotaron las entradas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, a pocas horas de comenzada la venta general.
El canje y venta exclusivo para socios que comenzó el martes a las 10:00 fue agotando los distintos sectores, primero con la Delgado y el Codo, y luego con la Atilio García este jueves.
A las 00:00 de este viernes se habilitó la venta de entradas generales para la Abdón Porte y la Scarone y el primero de esos sectores se agotó a la 01:00, mientras que a las 08:19 se anunció que se habían liquidado todos los sectores.