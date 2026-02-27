Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

El clásico Nacional vs Peñarol se jugará a estadio lleno en el Gran Parque Central: los tricolores agotaron las entradas

El Gran Parque Central estará repleto el próximo domingo en un nuevo clásico que solo tendrá parciales locatarios

27 de febrero 2026 - 10:41hs
Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central

Los hinchas de Nacional agotaron las entradas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, a pocas horas de comenzada la venta general.

El canje y venta exclusivo para socios que comenzó el martes a las 10:00 fue agotando los distintos sectores, primero con la Delgado y el Codo, y luego con la Atilio García este jueves.

A las 00:00 de este viernes se habilitó la venta de entradas generales para la Abdón Porte y la Scarone y el primero de esos sectores se agotó a la 01:00, mientras que a las 08:19 se anunció que se habían liquidado todos los sectores.

De esa forma, el Gran Parque Central estará repleto el próximo domingo con 35.000 hinchas tricolores, en un nuevo clásico que solo tendrá parciales locatarios.

Jadson Viera en conferencia de prensa con Nacional
NACIONAL

Conferencia de Jadson Viera previo al clásico de Nacional vs Peñarol: "Hay algo que no puede faltar que es tener las ganas de ganarlo"

Camilo Cándido
NACIONAL

Camilo Cándido: el recuerdo de sus goles a Peñarol, la necesidad de hacerles "sentir" la localía y la chance de ser titular en el clásico con Nacional

Los precios de las entradas fueron los siguientes:

