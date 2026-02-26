Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional ya agotó tres tribunas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central; mirá cuántas entradas se vendieron hasta este jueves al mediodía

La venta de entradas continúa para los socios de Nacional y este jueves se abrirá la general a hinchas tricolores

26 de febrero 2026 - 13:45hs
Hinchas de Nacional se acercan al Gran Parque Central

Hinchas de Nacional se acercan al Gran Parque Central

FOTO: @Nacional

Los hinchas de Nacional respondieron con gran entusiasmo a la venta de entradas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central (19:30 horas) y ya agotaron tres de los sectores de su estadio.

El encuentro, que solo tendrá hinchas locatarios, ya tiene cartel de entradas agotadas en las tribunas Atilio García, José María Delgado y el Codo.

Los sectores que quedan disponibles son la Abdón Porte y la Scarone.

Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central hinchas hinchada nacional

Desde el club tricolor indicaron a Referí que este jueves a la hora 13:00 se habían vendido 22.958 entradas.

El mensaje del presidente de Nacional Ricardo Vairo a sus hinchas en la previa del clásico
NACIONAL

Nacional vs Peñarol: el llamado del presidente Ricardo Vairo a los hinchas tricolores en la previa del clásico con un mensaje a la AUF por las sanciones recibidas

Oscar Ustari junto a Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami
NACIONAL

El golero argentino que busca Nacional: Óscar Ustari, excompañero de Luis Suárez y Lionel Messi en Inter Miami y campeón con Liverpool

En total, hay 35.000 boletos a la venta para socios e hinchas albos.

Este martes, miércoles y jueves la venta es exclusiva para socios en diferentes órdenes de prioridades.

En tanto, el viernes se habilitará la venta de entradas para hinchas en general.

Venta de entradas para Nacional vs Peñarol
Venta de entradas para Nacional vs Peñarol

Venta de entradas para Nacional vs Peñarol

Venta de entradas para Nacional vs Peñarol
Venta de entradas para Nacional vs Peñarol

Venta de entradas para Nacional vs Peñarol

Temas:

Nacional Peñarol Gran Parque Central

Seguí leyendo

Las más leídas

Washington Aguerre junto a los niños en Florida
PEÑAROL

Furor por Washington Aguerre: el golero de Peñarol fue a ver a su hijo atajar en un torneo juvenil de Florida, habló del clásico ante Nacional y dejó un mensaje a los hinchas aurinegros

Diego Polenta
CAMBIO DE ROL

Diego Polenta inició su carrera como representante con un jugador formado en Peñarol al que colocó en Racing

Federico Valverde de Real Madrid ante Samuel Dahl de Benfica por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Con un enorme partido de Federico Valverde como figura y dos asistencias, le ganó Real Madrid a Benfica y clasificó a octavos de la Champions League; mirá los videos

El entrenador holandés Dick Advocaat fue fundamental para la clasificación al Mundial.
FÚTBOL

El famoso entrenador que renunció a una selección a 106 días del Mundial 2026 para cuidar a su hija

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos