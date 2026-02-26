Nacional ya agotó tres tribunas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central; mirá cuántas entradas se vendieron hasta este jueves al mediodía

Hinchas de Nacional se acercan al Gran Parque Central

Los hinchas de Nacional respondieron con gran entusiasmo a la venta de entradas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central (19:30 horas) y ya agotaron tres de los sectores de su estadio.

El encuentro, que solo tendrá hinchas locatarios, ya tiene cartel de entradas agotadas en las tribunas Atilio García, José María Delgado y el Codo .

Los sectores que quedan disponibles son la Abdón Porte y la Scarone.

Desde el club tricolor indicaron a Referí que este jueves a la hora 13:00 se habían vendido 22.958 entradas .

Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central hinchas hinchada nacional

En total, hay 35.000 boletos a la venta para socios e hinchas albos.

Este martes, miércoles y jueves la venta es exclusiva para socios en diferentes órdenes de prioridades.

En tanto, el viernes se habilitará la venta de entradas para hinchas en general.

