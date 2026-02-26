Nacional ya agotó tres tribunas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central; mirá cuántas entradas se vendieron hasta este jueves al mediodía
La venta de entradas continúa para los socios de Nacional y este jueves se abrirá la general a hinchas tricolores
26 de febrero 2026 - 13:45hs
Hinchas de Nacional se acercan al Gran Parque Central
FOTO: @Nacional
Los hinchas de Nacional respondieron con gran entusiasmo a la venta de entradas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central (19:30 horas) y ya agotaron tres de los sectores de su estadio.
El encuentro, que solo tendrá hinchas locatarios, ya tiene cartel de entradas agotadas en las tribunas Atilio García, José María Delgado y el Codo.
Los sectores que quedan disponibles son la Abdón Porte y la Scarone.
Desde el club tricolor indicaron a Referí que este jueves a la hora 13:00 se habían vendido 22.958 entradas.