Mauricio Lemos dijo que tiene muchas "ganas" de debutar en Peñarol y sorprendió con una declaración de amor

El flamante zaguero de Peñarol , Mauricio Lemos, reveló este jueves sus "ganas" por debutar en el aurinegro, club al que arregló su arribo el pasado 5 de febrero.

Inactivo en los últimos seis meses y libre de Vasco da Gama, Lemos, de 30 años, llegó a Peñarol tras negociar su pase con Defensor Sporting.

El hecho de que arreglara con Peñarol y no con Defensor Sporting molestó mucho en filas violetas, más allá de que reconocieron que no podían competir económicamente con la oferta presentada por los aurinegros.

Entrevistado por las redes sociales oficiales de Peñarol, Lemos declaró este jueves que está "muy contento, muy feliz, con mucha ansiedad, pero también con mucha energía".

Sobre el hecho de vestir la camiseta de Peñarol se destapó con una frase en la que declaró su amor por los aurinegros: "Mucha felicidad, estoy muy contento de estar en el club que amo y con muchas ganas de debutar".

Ahí también aprovechó para mandarle un mensaje al entrenador Diego Aguirre que prepara el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El partido se jugará el domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central con arbitraje de Andrés Matonte.

Por ahora el DT ha utilizado como zagueros a Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Andrés Madruga y Matías González. Lemos refuerza la zona para aportar experiencia.

"Un saludo grande a todos los manyas y vamo' arriba el manya", terminó diciendo Lemos.