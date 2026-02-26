Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Mauricio Lemos dijo que tiene muchas "ganas" de debutar en Peñarol y sorprendió con una declaración de amor

El exzaguero de Defensor Sporting, Mauricio Lemos, sorprendió a todos con una declaración de amor a Peñarol

26 de febrero 2026 - 14:37hs

Mauricio Lemos

Video: @OficialCAP

El flamante zaguero de Peñarol, Mauricio Lemos, reveló este jueves sus "ganas" por debutar en el aurinegro, club al que arregló su arribo el pasado 5 de febrero.

El hecho de que arreglara con Peñarol y no con Defensor Sporting molestó mucho en filas violetas, más allá de que reconocieron que no podían competir económicamente con la oferta presentada por los aurinegros.

Entrevistado por las redes sociales oficiales de Peñarol, Lemos declaró este jueves que está "muy contento, muy feliz, con mucha ansiedad, pero también con mucha energía".

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
CLÁSICO

Las estadísticas del plantel de Peñarol en clásicos: Matías Arezo el único con saldo positivo y Jesús Trindade ya ganó en el Gran Parque Central

Washington Aguerre junto a los niños en Florida
PEÑAROL

Furor por Washington Aguerre: el golero de Peñarol fue a ver a su hijo atajar en un torneo juvenil de Florida, habló del clásico ante Nacional y dejó un mensaje a los hinchas aurinegros

Sobre el hecho de vestir la camiseta de Peñarol se destapó con una frase en la que declaró su amor por los aurinegros: "Mucha felicidad, estoy muy contento de estar en el club que amo y con muchas ganas de debutar".

Ahí también aprovechó para mandarle un mensaje al entrenador Diego Aguirre que prepara el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El partido se jugará el domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central con arbitraje de Andrés Matonte.

Por ahora el DT ha utilizado como zagueros a Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Andrés Madruga y Matías González. Lemos refuerza la zona para aportar experiencia.

"Un saludo grande a todos los manyas y vamo' arriba el manya", terminó diciendo Lemos.

Temas:

Mauricio Lemos Peñarol Defensor Sporting

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Polenta
CAMBIO DE ROL

Diego Polenta inició su carrera como representante con un jugador formado en Peñarol al que colocó en Racing

Federico Valverde de Real Madrid ante Samuel Dahl de Benfica por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Con un enorme partido de Federico Valverde como figura y dos asistencias, le ganó Real Madrid a Benfica y clasificó a octavos de la Champions League; mirá los videos

Washington Aguerre junto a los niños en Florida
PEÑAROL

Furor por Washington Aguerre: el golero de Peñarol fue a ver a su hijo atajar en un torneo juvenil de Florida, habló del clásico ante Nacional y dejó un mensaje a los hinchas aurinegros

El entrenador holandés Dick Advocaat fue fundamental para la clasificación al Mundial.
FÚTBOL

El famoso entrenador que renunció a una selección a 106 días del Mundial 2026 para cuidar a su hija

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos