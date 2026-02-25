Las estadísticas del plantel de Peñarol en clásicos: Matías Arezo el único con saldo positivo y Jesús Trindade ya ganó en el Gran Parque Central

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol volvió a los entrenamientos este miércoles luego de la jornada libre del martes y se prepara para enfrentar a Nacional este domingo a la hora 19.30 por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central.

El equipo que perfila Agiurre formaría con Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Eric Remedi; Luis Angulo o Leandro Umpiérrez, Leandro Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

Las dudas pasan por saber si Maximiliano Olivera estará a o no a la orden para el lateral izquierdo y si el DT se decanta por la velocidad de Angulo o la capacidad para el juego asociado de Umpiérrez en el extremo derecho.

El DT valora la posibilidad de volver a jugar con tres zagueros ante Nacional, como en la final de la Supercopa lo cual conllevaría a mover piezas.

El argentino Franco Escobar evoluciona lentamente y sigue en duda. Maximiliano Olivera también porque todavía no está recuperado. La carta de sorpresa puede ser si debuta Roberto "Indio" Fernández.

Acá están, línea por línea, los números clásicos del actual plantel de Peñarol.

Arqueros

20240804 Washington Aguerre, Peñarol, Nacional, Torneo Intermedio 2024. Foto: Gastón Britos / Focouy Washington Aguerre Foto: Gastón Britos/Focouy

Washington Aguerre será el golero titular y carga a cuestas con una estadística negativa: atajó en cuatro clásicos de los que perdió dos y empató dos. Uno de los empates, por la final del Torneo Intermedio 2024, se fue a penales y también la perdió, a pesar la mejor figura de su equipo.

Por su parte, Sebastián Britos, el suplente, tuvo su primer clásico en la Supercopa Uruguaya de este año, donde Aguerre estaba suspendido. Fue buena figura en el tiempo reglamentario y determinante en los penales.

Defensas

20251121 Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol por el Torneo Clausura Nahuel Herrera ante Maxi Gómez, Clausura 2025

Emanuel Gularte, quien llegó a mediados del año pasado a Peñarol, ya jugó cuatro clásicos de los que ganó uno, empató dos y perdió uno. En el Clausura 2025 destacó con un gol y una asistencia. En las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 fue suplente en la primera pero entró a los 5' por lesión de Nahuel Herrera y en la revancha perdió en el duelo individual ante Christian Ebere que definió el partido. En el otro empate levantó la Supercopa Uruguaya 2026.

Nahuel Herrera, el gran bastión defensivo de Peñarol, tiene seis clásicos jugados de los que ganó uno, perdió otro y empató cuatro de los que resultó vencedor en dos por penales.

Lucas Ferreira solo jugó el clásico de la Supercopa con 59 minutos en cancha. Fue campeón por penales.

Diego Laxalt solo disputó el alargue de ese clásico.

Entre los suplentes figura el segundo jugador con más experiencia en clásicos, el capitán Maximiliano Olivera, quien se recupera de un fuerte esguince de rodilla.

Tiene 13 clásicos con una sola victoria, cinco derrotas y siete empates. En tres de esos empates hubo penales de las que dos las ganó Nacional y una Peñarol.

Franco Escobar se recupera de una lesión en el sóleo. Jugó 90 minutos en la Supercopa de este año. En ese mismo partido los juveniles Kevin Rodríguez y Andrés Madruga sumaron 77 y 60 minutos, respectivamente. Madruga fue quien liquidó la serie de penales.

Mauricio Lemos puede estar a la orden por primera vez. Lucas Hernández (24 clásicos) está descartado por lo que su experiencia, en este caso, no cuenta. Otro juvenil que puede ir al banco es Matías González, quien sería debutante en la materia.

Volantes

Nacional-vs-Peñarol---DB_082.webp Jesús Trindade contra Brian Ocampo en 2021 Diego Battiste

Jesús Trindade tiene 16 clásicos jugados y es el futbolista de Peñarol con mayor experiencia en el plantel.

De esos 16 partidos ganó cuatro, perdió seis y empató seis, ganando una definición y título por penales.

Es el único jugador del plantel que estuvo el 15 de julio de 2021 cuando Peñarol le ganó 2-1 a Nacional por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central en una serie donde el aurinegro terminó clasificando.

En contra tiene que perdió tres finales en cancha: Clausura 2019, Uruguayo 2019 y Liga AUF Uruguaya 2025, ganando la Supercopa de este año por penales.

Leandro Umpiérrez jugó los últimos cinco clásicos de los que ganó uno, perdió uno y empató tres. De esos empates, ganó dos copas por penales (Intermedio y Supercopa), pero la derrota fue por el pez gordo, la final de la Liga AUF Uruguaya del año pasado, donde metió un furibundo remate en el palo donde Maximiliano Silvera no pudo empujarla a la red en el rebote.

Eric Remedi tiene cuatro clásicos de los que empató tres y perdió uno. El perdido fue la final de la Liga AUF Uruguaya del año pasado y de los dos empatados ganó dos títulos por penales, Intermedio 2025 y Supercopa Uruguaya 2026.

Leonardo Fernández ya suma 12 clásicos con apenas una victoria, cinco derrotas y seis empates. De los seis empates tiró tres tandas de penales para definir títulos menores con una derrota y dos victorias. En la serie perdida erró dos penales.

Tiene dos goles ante Nacional, uno golazo de tiro libre y otro de larga distancia donde Luis Mejía tuvo una floja reacción.

Eduardo Darias está lesionado por lo que sus estadísticas no cuentan.

Es probable que en este clásico debute Roberto "Indio" Fernández, la última contratación de Peñarol.

Franco González, que contra Deportivo Maldonado no estuvo ni en el banco, empató cuatro clásicos y perdió uno. No ganó.

Delanteros

20251123 Peñarol Nacional primera final Liga AUF Uruguaya 2025 Javier Burgos y Matías Arezo. Foto: Gastón Britos / Focouy Matías Arezo, gol a Nacional en la primera final de 2025 Foto: Gastón Britos / Focouy

Matías Arezo es el único jugador del plantel de Peñarol que tiene números positivos ante Nacional.

Jugó seis clásicos, ganó dos, perdió uno y empató los tres restantes. El clásico perdido le reportó a Nacional un título uruguayo. Le hizo dos goles al clásico rival, ambos de cabeza.

Facundo Batista disputó tres clásicos de los que empató dos y perdió uno. Los dos que empató fueron a penales, uno lo ganó Nacional (Intermedio 2024) y otro se lo quedó Peñarol (Supercopa de este año). Fue expulsado en la final del Intermedio 2024 por agresión mutua con Christian Oliva.

El argentino Gastón Togni jugó 59 minutos en el clásico de la Supercopa que terminó empatado y ganó Peñarol por penales.

El colombiano Luis Angulo y el juvenil Luciano González pueden debutar en clásicos. Luciano estuvo en uno en el banco en el verano de 2024.

Está lesionado Abel Hernández.

Las estadísticas de Diego Aguirre en clásicos

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, dirigió 29 clásicos con seis triunfos, 11 derrotas y 12 empates.