Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional presentó nueva camiseta que estrenará en el clásico del domingo ante Peñarol por el Torneo Apertura: "Nadie ganó más"; mirá el video y el precio

Los tricolores ya tienen nueva casaca para lo que será el resto de la temporada

25 de febrero 2026 - 19:37hs

Nacional presentó este miércoles en la tardecita lo que será su nueva camiseta para la temporada 2026, la que además, presentará oficialmente en el clásico ante Peñarol el próximo domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central.

Los tricolores mostraron los distintos detalles de la misma, con el capitán Sebastián Coates como modelo.

A su vez, en el video institucional, aparece nada menos que Juan Carlos "Cacho" Blanco, dos veces ganador de la Copa Libertadores y otras tantas de la Copa Intercontinental con los albos.

Los detalles de la nueva camiseta de Nacional

La nueva camiseta de Nacional tiene detalles interesantes.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Washington Aguerre, arquero de Peñarol
PEÑAROL

Solo contra el mundo: la revancha personal de Washington Aguerre con Peñarol ante Nacional por el Torneo Apertura: nunca ganó un clásico

La flamante casaca tiene de fondo todas las copas ganadas por los tricolores. "Cada copa, cada vuelta, cada hazaña que nos hizo gigantes, está grabada en esta gloriosa camiseta".

A su vez, en la parte trasera, aparece la frase "Nadie ganó más".

También tiene un cuello y dentro del mismo, dice "Gloria del fútbol uruguayo".

El precio de la misma es de $ 4.290 en la Tienda Nacional y con un descuento del 10% por BBVA. Esta oferta es hasta el 6 de marzo.

Temas:

Nacional Peñarol Torneo Apertura clásico camiseta de Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Matheus Babi presentado en Suwon FC
FÚTBOL

El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado en su nuevo equipo en la liga de un país exótico; mirá dónde jugará

Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya
TORNEO APERTURA

Nacional vs Peñarol: el pronóstico de la Inteligencia Artificial, que ve un clásico de "alto voltaje" y "pierna fuerte" en el "fortín" del Gran Parque Central

Santiago Laquidaín de Liverpool marca a Alexis Serna de Independiente Medellín por la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Liverpool fue más que Independiente Medellín, llegó con más peligro, pero no salió del empate y quedó fuera de la Copa Libertadores

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos