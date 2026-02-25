Nacional presentó nueva camiseta que estrenará en el clásico del domingo ante Peñarol por el Torneo Apertura: "Nadie ganó más"; mirá el video y el precio

Nacional presentó este miércoles en la tardecita lo que será su nueva camiseta para la temporada 2026, la que además, presentará oficialmente en el clásico ante Peñarol el próximo domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central.

Los tricolores mostraron los distintos detalles de la misma, con el capitán Sebastián Coates como modelo.

A su vez, en el video institucional, aparece nada menos que Juan Carlos "Cacho" Blanco, dos veces ganador de la Copa Libertadores y otras tantas de la Copa Intercontinental con los albos.

La flamante casaca tiene de fondo todas las copas ganadas por los tricolores. "Cada copa, cada vuelta, cada hazaña que nos hizo gigantes, está grabada en esta gloriosa camiseta".

A su vez, en la parte trasera, aparece la frase "Nadie ganó más".

También tiene un cuello y dentro del mismo, dice "Gloria del fútbol uruguayo".

El precio de la misma es de $ 4.290 en la Tienda Nacional y con un descuento del 10% por BBVA. Esta oferta es hasta el 6 de marzo.