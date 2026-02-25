Dólar
Con un enorme partido de Federico Valverde como figura y dos asistencias, le ganó Real Madrid a Benfica y clasificó a octavos de la Champions League; mirá los videos

Federico Valverde se repuso y es titular y capitán en Real Madrid en un partido decisivo ante Benfica que los clasifica o elimina de la Champions League; seguí aquí el encuentro EN VIVO

25 de febrero 2026 - 19:02hs
FOTO: AFP
FOTO: EFE
FOTO: EFE
FOTO: EFE

EN VIVO

Con Federico Valverde como titular y capitán, Real Madrid recibe este miércoles a Benfica en el encuentro de vuelta del Repechaje de la Champions League, que los clasifica o elimina de los octavos de final del máximo torneo europeo de clubes.

Los merengues vienen de ganar 1-0 en su visita a Lisboa, por lo que con solo un empate, lograrán el pasaje tan ansiado, pese a la ausencia por lesión de Kylian Mbappé.

Seguí aquí los detalles del partido:

El partido

Benfica comenzó mejor que Real Madrid y llegando en distintas ocasiones.

La más clara del inicio la tuvo a los 5 minutos tras un remate de Leandro Barreiro que fue bien atajado por Thibaut Courtois.

Y a los 13 minutos llegó el gol de los portugueses a cargo de Rafa Silva.

Pero ya a los 15' Aurélien Tchoumeni igualó el encuentro a pase de Federico Valverde.

Aquí se puede ver esa jugada:

De esta manera, el uruguayo llegó a 11 goles y dos asistencias en lo que va de esta temporada, y en la historia de la Champions League, llegó a 10 asistencias y superó a Andrés Iniesta con nueve.

Arda Güler puso en ventaja a Real Madrid a los 31 minutos aprovechando un error del arquero rival, luego de otra gran subida del uruguayo por derecha, pero fue anulado por el VAR por offside.

Sobre los 40'. una nueva jugada de Valverde le dio el gol a Güler, pero su remate rebotó en un rival y se fue al córner.

El primer tiempo llegó a su final con un empate que le servía a Real Madrid para clasificar.

De entrada en el segundo tiempo, tras un desborde de Trent Alexander-Arnold por derecha, Valverde se perdió el segundo.

Aquí se puede ver esa jugada:

Rafa Silva tuvo el segundo para Benfica a los 59 minutos, pero su remate dio en el pie de un rival y en el travesaño.

En tanto, Paulidis también estuvo a punto de anotar para los lusitanos a los 68 minutos, pero su remate se fue apenas afuera.

Sobre los 75' se lesionó Marco Asencio y debió dejar la cancha

Y 4' después, Vinícius Jr. anotó el segundo de Real Madrid para el 2-1, tras otra asistencia de Valverde.

Aquí se puede ver su segunda asistencia:

El árbitro dio 9 minutos de tiempo añadido, debido a que cuando se lesionó Asencio, el partido estuvo un buen rato parado.

Así se terminó el partido con victoria de Real Madrid por 2-1 con Federico Valverde como gran figura en la clasificación a octavos de final de la Champions.

