Con un enorme partido de Federico Valverde como figura y dos asistencias, le ganó Real Madrid a Benfica y clasificó a octavos de la Champions League; mirá los videos

Con Federico Valverde como titular y capitán, Real Madrid recibe este miércoles a Benfica en el encuentro de vuelta del Repechaje de la Champions League, que los clasifica o elimina de los octavos de final del máximo torneo europeo de clubes.

Los merengues vienen de ganar 1-0 en su visita a Lisboa, por lo que con solo un empate, lograrán el pasaje tan ansiado, pese a la ausencia por lesión de Kylian Mbappé.

El partido

Benfica comenzó mejor que Real Madrid y llegando en distintas ocasiones.

La más clara del inicio la tuvo a los 5 minutos tras un remate de Leandro Barreiro que fue bien atajado por Thibaut Courtois.

Y a los 13 minutos llegó el gol de los portugueses a cargo de Rafa Silva.

Pero ya a los 15' Aurélien Tchoumeni igualó el encuentro a pase de Federico Valverde.

Aquí se puede ver esa jugada:

GOL DO REAL MADRID

Real Madrid 1x1 Benfica

Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde

UEFA Champions League | 16 Avos De Final

Santiago Bernabéu



Real Madrid 1x1 Benfica



Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde



UEFA Champions League | 16 Avos De Final

Santiago Bernabéu

— Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 25, 2026

De esta manera, el uruguayo llegó a 11 goles y dos asistencias en lo que va de esta temporada, y en la historia de la Champions League, llegó a 10 asistencias y superó a Andrés Iniesta con nueve.

Arda Güler puso en ventaja a Real Madrid a los 31 minutos aprovechando un error del arquero rival, luego de otra gran subida del uruguayo por derecha, pero fue anulado por el VAR por offside.

Sobre los 40'. una nueva jugada de Valverde le dio el gol a Güler, pero su remate rebotó en un rival y se fue al córner.

El primer tiempo llegó a su final con un empate que le servía a Real Madrid para clasificar.

De entrada en el segundo tiempo, tras un desborde de Trent Alexander-Arnold por derecha, Valverde se perdió el segundo.

Aquí se puede ver esa jugada:

Trent Alexander Arnold finds Fede Valverde but he misses it

Rafa Silva tuvo el segundo para Benfica a los 59 minutos, pero su remate dio en el pie de un rival y en el travesaño.

En tanto, Paulidis también estuvo a punto de anotar para los lusitanos a los 68 minutos, pero su remate se fue apenas afuera.

Sobre los 75' se lesionó Marco Asencio y debió dejar la cancha

Y 4' después, Vinícius Jr. anotó el segundo de Real Madrid para el 2-1, tras otra asistencia de Valverde.

Aquí se puede ver su segunda asistencia:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iHQGuler/status/2026775702310133887?s=20&partner=&hide_thread=false Arda → Valverde → Vinícius Jr.



Arda → Valverde → Vinícius Jr.

Two pre-assists for Arda tonight

El árbitro dio 9 minutos de tiempo añadido, debido a que cuando se lesionó Asencio, el partido estuvo un buen rato parado.

Así se terminó el partido con victoria de Real Madrid por 2-1 con Federico Valverde como gran figura en la clasificación a octavos de final de la Champions.