El duro posteo borrado de Gianluca Prestianni que incluye a Federico Valverde, tras el "no" de la UEFA para jugar ante Real Madrid por la Champions League

El Comité de Apelación de la UEFA confirmó este miércoles la sanción provisional contra el delantero argentino de Benfica, Gianluca Prestianni , quien no podrá disputar el encuentro de vuelta en esta misma jornada contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente al Repechaje de la Champions League que clasificará solo a uno de ellos. Según informó EFE, la medida deja al futbolista fuera de la convocatoria en un encuentro trascendente.

Como informó Referí el pasado lunes, la UEFA suspendió provisionalmente por un encuentro a Gianluca Prestianni.

El pasado martes 17, en el partido disputado en Lisboa, Vinícius Jr. acusó al joven delantero argentino de haberle llamado "mono" tras celebrar con un baile el único tanto del encuentro, por lo que la UEFA decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición europea", anunció el organismo.

El tuit que borró Prestianni en plena polémica

La decisión de la UEFA de este miércoles se produjo tras analizar el recurso que presentó Benfica para que Gianluca Prestianni pudiera jugar el partido de vuelta contra Real Madrid por el Repechaje de la Champions League.

El organismo explicó: "El Comité de Apelación de la UEFA ha tomado hoy la siguiente decisión: Se desestima el recurso interpuesto por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026. El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible", de acuerdo con el comunicado oficial citado por EFE.

Conocido este hecho y que, pese a haber viajado con el plantel, no podrá jugar, Prestianni subió un duro tuit que después borró.

"Pegar una piña sin pelota, se puede se ve, y ninguna sanción", comenzó escribiendo, en relación a la jugada en la que Federico Valverde quien golpeó a Samuel Dahl sin que el árbitro o el VAR lo vieran, lo que fue denunciado por Benfica y desestimado por la propia UEFA.

Y continuó: "Sancionar sin pruebas, se puede se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real (Madrid). Vergüenza dan".

Aquí se puede ver el tuit que subió y luego borró Prestianni: