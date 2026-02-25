El duro posteo borrado de Gianluca Prestianni que incluye a Federico Valverde, tras el "no" de la UEFA para jugar ante Real Madrid por la Champions League
El futbolista de Benfica había sido suspendido un encuentro provisoriamente por un supuesto insulto racial a Vinícius Jr., pero viajó igual con su equipo a Madrid tras haber apelado el fallo
25 de febrero 2026 - 14:51hs
El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
Foto: AFP
El Comité de Apelación de la UEFA confirmó este miércoles la sanción provisional contra el delantero argentino de Benfica,Gianluca Prestianni, quien no podrá disputar el encuentro de vuelta en esta misma jornada contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente al Repechaje de la Champions League que clasificará solo a uno de ellos. Según informó EFE, la medida deja al futbolista fuera de la convocatoria en un encuentro trascendente.
El pasado martes 17, en el partido disputado en Lisboa, Vinícius Jr. acusó al joven delantero argentino de haberle llamado "mono" tras celebrar con un baile el único tanto del encuentro, por lo que la UEFA decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición europea", anunció el organismo.
La decisión de la UEFA de este miércoles se produjo tras analizar el recurso que presentó Benfica para que Gianluca Prestianni pudiera jugar el partido de vuelta contra Real Madrid por el Repechaje de la Champions League.
El organismo explicó: "El Comité de Apelación de la UEFA ha tomado hoy la siguiente decisión: Se desestima el recurso interpuesto por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026. El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible", de acuerdo con el comunicado oficial citado por EFE.
Conocido este hecho y que, pese a haber viajado con el plantel, no podrá jugar, Prestianni subió un duro tuit que después borró.