Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / CHAMPIONS LEAGUE

El duro posteo borrado de Gianluca Prestianni que incluye a Federico Valverde, tras el "no" de la UEFA para jugar ante Real Madrid por la Champions League

El futbolista de Benfica había sido suspendido un encuentro provisoriamente por un supuesto insulto racial a Vinícius Jr., pero viajó igual con su equipo a Madrid tras haber apelado el fallo

25 de febrero 2026 - 14:51hs
El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

Foto: AFP

El Comité de Apelación de la UEFA confirmó este miércoles la sanción provisional contra el delantero argentino de Benfica, Gianluca Prestianni, quien no podrá disputar el encuentro de vuelta en esta misma jornada contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente al Repechaje de la Champions League que clasificará solo a uno de ellos. Según informó EFE, la medida deja al futbolista fuera de la convocatoria en un encuentro trascendente.

El pasado martes 17, en el partido disputado en Lisboa, Vinícius Jr. acusó al joven delantero argentino de haberle llamado "mono" tras celebrar con un baile el único tanto del encuentro, por lo que la UEFA decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición europea", anunció el organismo.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Jeremía Recoba cuando era un niño y ya mostraba sus virtudes
FÚTBOL

El exjugador de Nacional que subió una foto a sus redes y que ya de niño mostraba sus virtudes con la pelota

El tuit que borró Prestianni en plena polémica

La decisión de la UEFA de este miércoles se produjo tras analizar el recurso que presentó Benfica para que Gianluca Prestianni pudiera jugar el partido de vuelta contra Real Madrid por el Repechaje de la Champions League.

El organismo explicó: "El Comité de Apelación de la UEFA ha tomado hoy la siguiente decisión: Se desestima el recurso interpuesto por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026. El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible", de acuerdo con el comunicado oficial citado por EFE.

Conocido este hecho y que, pese a haber viajado con el plantel, no podrá jugar, Prestianni subió un duro tuit que después borró.

"Pegar una piña sin pelota, se puede se ve, y ninguna sanción", comenzó escribiendo, en relación a la jugada en la que Federico Valverde quien golpeó a Samuel Dahl sin que el árbitro o el VAR lo vieran, lo que fue denunciado por Benfica y desestimado por la propia UEFA.

Y continuó: "Sancionar sin pruebas, se puede se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real (Madrid). Vergüenza dan".

Aquí se puede ver el tuit que subió y luego borró Prestianni:

tuit
El tuit que subi&oacute; Gianluca Prestianni y que luego borr&oacute;

El tuit que subió Gianluca Prestianni y que luego borró

Temas:

Federico Valverde real madrid Benfica Champions League UEFA

Seguí leyendo

Las más leídas

Mario Saralegui 
FÚTBOL

Mario Saralegui vuelve a dirigir en un club con el que ya supo ser campeón en dos temporadas

Santiago Laquidaín de Liverpool marca a Alexis Serna de Independiente Medellín por la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Liverpool fue más que Independiente Medellín, llegó con más peligro, pero no salió del empate y quedó fuera de la Copa Libertadores

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional
APERTURA

La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos