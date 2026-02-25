Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESTADOS UNIDOS

Mirá el golazo de Diego Rossi que fue elegido el mejor de la primera fecha de la MLS de Estados Unidos

El delantero uruguayo de Columbus Crew llegó a 80 años en el máximo torneo estadounidense

25 de febrero 2026 - 15:20hs

El uruguayo Diego Rossi volvió a tener un buen partido con su equipo, Columbus Crew el pasado fin de semana, más allá de que perdieron como visitantes 3-2 ante Portland Timbers, el equipo en el que jugaba Jonathan Rodríguez y que fue dejado libre, en la primera fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Su equipo se puso en ganancia a los 6 minutos con un tanto convertido por Wessam Abou, pero el local lo dio vuelta en poco tiempo.

Ya a los 20', ganaba 2-1 mediante tantos de Felipe Mora y Antony.

El golazo de Rossi

Diego Rossi fue titular y cuando se terminaba el primer tiempo, convirtió el empate transitorio con un verdadero golazo para Columbus Crew que fue elegido el mejor de la primera fecha de la MLS.

El exdelantero de Peñarol le pegó un tremendo derechazo desde fuera del área que se le coló al arquero rival, James Pantemis.

Este fue su gol 80 en la MLS y el 32 desde que juega en Columbus Crew, su segundo equipo en Estados Unidos tras su pasaje por Los Angeles FC.

Sobre el final llegó el tercero del rival a cargo de Ariel Lassiter, para darle la victoria a Portland Timbers en el debut de una nueva temporada de la MLS.

