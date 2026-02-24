La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió subir el video de la polémica generada por una supuesta mano de Maximiliano Silvera en el gol que le dio el triunfo a Nacional por 1-0 sobre Progreso el pasado sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno por la tercera fecha del Torneo Apertura.

El técnico de los gauchos del Pantanoso, Leonel Rocco criticó al árbitro Gustavo Tejera por dos jugadas claves en el partido en las que sintió que perjudicó a su equipo.

En primer lugar, señaló la jugada del gol de Julián Millán al final del primer tiempo: "Acá tengo en el celular, hay un trazado de líneas que es increíble. El hombro del jugador de Nacional está por encima del de Progreso . Además hay una mano", criticó Rocco, que también aseguró que el gol fue convertido pasados los dos minutos de adición que había dado el juez.

Esta protesta llevó a que el técnico fuera suspendido este lunes a la noche por dos partidos, por la expulsión recibida tras protestarle al árbitro por esa jugada.

Además, Progreso emitió un fuerte comunicado tras el partido ante Nacional para manifestar su "profunda preocupación por los reiterados fallos arbitrales".

El audio del VAR

Este martes por la tarde, la AUF subió el audio y el video del VAR en el que se dio la jugada polémica del supuesto brazo de Maximiliano Silvera de Nacional ante Progreso, segundos previos al gol de Julián Millán que liquidó el encuentro.

"El equipo en cabina entiende de manera correcta que el balón no pega en el brazo del jugador defensor, sino en una zona permitida del cuerpo, confirmando la decisión inicial", dicen en la presentación del video.

"Tiene el brazo pegado a la cara Andrés", dice el árbitro AVAR, Yimmy Álvarez a su compañero Cunha, a cargo del VAR.

"Es zona permitida para mí", sostuvo Andrés Cuhna.

"La imagen no es muy buena", le contesta su compañero. Y agrega; "No tenemos una evidencia clara. Aparentemente en la zona que pega, es zona permitida".

"Posible mano, pero no tenemos una evidencia clara", le contesta Yimmy Álvarez ante la consulta por interno del árbitro Gustavo Tejera por la protesta de todos los jugadores de Progreso.

Y Cunha pregunta: "Estamos de acuerdo, ¿no?":

"Estamos de acuerdo", le dice Álvarez.

"Gol confirmado, Gustavo (Tejera)", le contesta Cunha para terminar.

Aquí se puede ver el video: