Maldonado celebró el primer Festival del Tomate con la presentación de una variedad local

El departamento de Maldonado fue sede el pasado sábado 21 de febrero del primer Festival del Tomate , un evento centrado en la producción familiar de la región y la promoción de la cultura gastronómica local , informó la organización en un comunicado.

La actividad se desarrolló en la Estancia Santa Cruz de José Ignacio y buscó resaltar la estacionalidad de este fruto, así como fomentar el vínculo entre los productores de la zona y los consumidores finales.

La jornada incluyó una propuesta culinaria a cargo del equipo de Latoro Cocina , que utilizó la diversidad de variedades de la huerta orgánica del establecimiento para elaborar diferentes platos. Según los organizadores, la iniciativa apuntó a consolidar un espacio de intercambio sobre la sostenibilidad y la diversidad productiva en el este del país.

Uno de los puntos centrales del festival fue el lanzamiento del Tomate Punta del Este, una nueva variedad desarrollada en el departamento por el equipo de Bio Chácara Ecológica , en conjunto con Andrés Gutiérrez y Paul Bennett. De acuerdo con los responsables del proyecto, este producto fue creado con el objetivo de generar un sello de identidad local que represente la producción hortícola de la zona durante la temporada estival.

La presentación de esta variedad se enmarcó en un esfuerzo por diversificar la oferta de productos regionales y fortalecer la marca territorial de Maldonado a través de cultivos específicos adaptados o vinculados al entorno geográfico local.

El evento contó con la producción de Juan Pablo Imbellone y la coordinación de Bio Chácara Ecológica. Para su ejecución, los organizadores dispusieron del apoyo del gobierno departamental de Maldonado, así como de la colaboración de diversos emprendedores y empresarios del sector privado.

Desde la organización indicaron que el festival tuvo una respuesta favorable por parte de la comunidad local y la prensa, lo que permite proyectar nuevas ediciones para las próximas temporadas de verano, coincidiendo con el ciclo de cosecha del fruto. El objetivo a mediano plazo es mantener el encuentro como una fecha fija en el calendario de eventos de la región, enfocada en el origen del alimento y el trabajo de los productores rurales.