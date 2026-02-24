Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  19°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / MOVILIZACIÓN

Frente Amplio, PIT-CNT y organizaciones sociales convocan a marcha este sábado en "solidaridad con Cuba"

Se espera que la actividad concluye sobre las 13:00 en las inmediaciones del Palacio Legislativo

24 de febrero 2026 - 14:03hs
Banderas del Frente Amplio el 1 de marzo de 2025
Eitan ABRAMOVICH / AFP

El Frente Amplio, el PIT-CNT y diversas organizaciones sociales llamaron a participar este sábado 28 de febrero en una caravana de "solidaridad con Cuba", bajo la consigna de manifestarse “por la paz y contra el bloqueo imperialista”.

La actividad está prevista para iniciar a las 10:00 desde distintos puntos de la capital y concluir alrededor de las 13:00 en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Además, se prevén concentraciones en Costa de Oro y Ciudad de la Costa; Rutas 5, 6, 7 y 8; además del Municipio A, Ciudad del Plata, Santa Lucía y Canelones.

Más noticias
Render de la OPV que se construirá
PARLAMENTO

Caso Cardama: acuerdo en el Parlamento para instalar una sola investigadora bicameral

Fachada Palacio Legislativo. Archivo
PARLAMENTO

Oposición propone investigadora bicameral por caso Cardama para cuidar "institucionalidad" del Parlamento

Puntos de encuentro

De acuerdo a lo informado por los convocantes, habrá concentraciones en:

  • Plaza Lafone

  • Avenida Italia y Bolivia

  • Intercambiador Belloni

  • Belloni y camino Repetto

  • Plaza Colón

  • Plaza Cuba

Además del Frente Amplio y la central sindical, adhieren a la convocatoria Fucvam, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Crysol y Mundo Afro, entre otras organizaciones sociales.

Embed - Frente Amplio Oficial on Instagram: "CARAVANA POR CUBA Nos encontramos en las calles para decir fuerte y claro: solidaridad entre los pueblos defensa de la paz rechazo al bloqueo Este sábado desde las 10:00 h nos movilizamos desde distintos puntos. Finalizamos 13:00 hs en el Palacio Legislativo ¡No vemos! "
View this post on Instagram

Temas:

Frente Amplio PIT-CNT Cuba

Seguí leyendo

Las más leídas

El Sporothrix brasiliensis visto en microscopio y su afectación a humanos y gatos
INFECCIONES

Nueva especie de un conocido hongo ya causó un brote en Uruguay: se transmite de gatos a humanos

Carnaval 2026: el mal estado del tiempo atrasa el cierre del concurso.
CARNAVAL 2026

Se siguen suspendiendo etapas del concurso de carnaval: la liguilla terminará a mediados de la próxima semana

Caso Penadés: fiscalía renunció a la declaración anticipada de Romina Celeste ¿qué preguntas habían sido motivo de debate?
JUSTICIA

Caso Penadés: fiscalía renunció a la declaración anticipada de Romina Celeste ¿qué preguntas habían sido motivo de debate?

Archivo. Diputado blanco Juan Martín Rodríguez
PARLAMENTO

"Obviamente es una venganza": tras fuerte cruce entre blancos y colorados aplazaron por tercera vez investigadora sobre compra de estancia María Dolores

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos