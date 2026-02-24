Frente Amplio, PIT-CNT y organizaciones sociales convocan a marcha este sábado en "solidaridad con Cuba"

Eitan ABRAMOVICH / AFP

El Frente Amplio, el PIT-CNT y diversas organizaciones sociales llamaron a participar este sábado 28 de febrero en una caravana de "solidaridad con Cuba", bajo la consigna de manifestarse “por la paz y contra el bloqueo imperialista”.

La actividad está prevista para iniciar a las 10:00 desde distintos puntos de la capital y concluir alrededor de las 13:00 en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Además, se prevén concentraciones en Costa de Oro y Ciudad de la Costa; Rutas 5, 6, 7 y 8; además del Municipio A, Ciudad del Plata, Santa Lucía y Canelones.

Puntos de encuentro De acuerdo a lo informado por los convocantes, habrá concentraciones en:

Plaza Lafone

Avenida Italia y Bolivia

Intercambiador Belloni

Belloni y camino Repetto

Plaza Colón

Además del Frente Amplio y la central sindical, adhieren a la convocatoria Fucvam, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Crysol y Mundo Afro, entre otras organizaciones sociales.