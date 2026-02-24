Frente Amplio, PIT-CNT y organizaciones sociales convocan a marcha este sábado en "solidaridad con Cuba"

El Frente Amplio, el PIT-CNT y diversas organizaciones sociales llamaron a participar este sábado 28 de febrero en una caravana de "solidaridad con Cuba", bajo la consigna de manifestarse “por la paz y contra el bloqueo imperialista”.
La actividad está prevista para iniciar a las 10:00 desde distintos puntos de la capital y concluir alrededor de las 13:00 en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Además, se prevén concentraciones en Costa de Oro y Ciudad de la Costa; Rutas 5, 6, 7 y 8; además del Municipio A, Ciudad del Plata, Santa Lucía y Canelones.
Puntos de encuentro
De acuerdo a lo informado por los convocantes, habrá concentraciones en:
-
Plaza Lafone
-
Avenida Italia y Bolivia
-
Intercambiador Belloni
-
Belloni y camino Repetto
-
Plaza Colón
-
Plaza Cuba
Además del Frente Amplio y la central sindical, adhieren a la convocatoria Fucvam, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Crysol y Mundo Afro, entre otras organizaciones sociales.
Embed - Frente Amplio Oficial on Instagram: "CARAVANA POR CUBA Nos encontramos en las calles para decir fuerte y claro: solidaridad entre los pueblos defensa de la paz rechazo al bloqueo Este sábado desde las 10:00 h nos movilizamos desde distintos puntos. Finalizamos 13:00 hs en el Palacio Legislativo ¡No vemos! "
View this post on Instagram