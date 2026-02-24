Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Paysandú: AmBev detiene su planta de malta y el 90% del personal va al seguro de paro

La compañía comunicó al sindicato que la paralización de actividades en Maltería Paysandú comenzará el 1º de marzo. El exceso de stock y la agresiva competencia de China en la región ponen en duda la continuidad de la operación a largo plazo

24 de febrero 2026 - 11:11hs
image

La industria maltera uruguaya atraviesa un momento de fragilidad que ha golpeado con fuerza al litoral del país.

La gerencia de la planta Maltería Paysandú (AmBev-Cympay) formalizó ante el Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN) una decisión que altera el cronograma productivo del año: la detención total de su producción a partir del próximo 1º de marzo. Esta medida conlleva el envío de aproximadamente 90 trabajadores —el 90% de la plantilla operativa— al régimen de seguro de desempleo inicialmente por dos meses.

Aunque las paradas técnicas son habituales en este sector, la precocidad del anuncio ha generado preocupación en el ámbito gremial. Según declaraciones del dirigente Eduardo Alza al diario El Telégrafo de Paysandú, si bien el año pasado ya se proyectaba una interrupción para los meses de invierno, el adelantamiento de la medida al inicio del año cambia drásticamente el panorama para los trabajadores y la economía departamental.

menor crecimiento: comite de expertos recorta proyecciones para la economia y se aleja del presupuesto
COYUNTURA

Menor crecimiento: Comité de Expertos recorta proyecciones para la economía y se aleja del Presupuesto

ahorro jubilatorio: la pulseada entre bajar costos o potenciar inversiones
DIÁLOGO SOCIAL

Ahorro jubilatorio: la pulseada entre bajar costos o potenciar inversiones

Por un lado, la planta arrastra un excedente de stock de malta que no ha logrado ser colocado debido a un consumo estancado en Brasil, el principal destino de las exportaciones de la unidad sanducera. A este escenario se le suma la irrupción de malteras chinas que, con precios altamente competitivos, están desplazando a los actores tradicionales y "rompiendo el mercado" regional.

La situación se agrava por la realidad del sector agropecuario local. La baja en la producción de cebada en el país ha derivado en una menor disponibilidad de materia prima para el procesamiento industrial, cerrando un círculo de factores negativos que hoy comprometen la rentabilidad de la operación.

Sin embargo, el dato más inquietante que surgió de la reunión entre la empresa y el sindicato fue la admisión por parte de la gerencia de que, si bien hoy no existe un plan formal de clausura, el cierre definitivo de la planta no está descartado. La viabilidad de Maltería Paysandú quedó sujeta a la evolución incierta del consumo internacional y a la dinámica de precios en los próximos meses.

Pese a que eventos de gran escala como el Mundial de fútbol suelen dinamizar la demanda global, el SOEN califica la situación actual como alarmante, marcando un inicio de año de total incertidumbre para una de las industrias emblemáticas de Paysandú.

Temas:

Paysandú AmBev Cerveza Brasil Industria MALTERÍA PAYSANDÚ

El Sporothrix brasiliensis visto en microscopio y su afectación a humanos y gatos
INFECCIONES

Nueva especie de un conocido hongo ya causó un brote en Uruguay: se transmite de gatos a humanos

Carnaval 2026: el mal estado del tiempo atrasa el cierre del concurso.
CARNAVAL 2026

Se siguen suspendiendo etapas del concurso de carnaval: la liguilla terminará a mediados de la próxima semana

Los incidentes virales del show de Tini en el Estadio Centenario: corridas, una rata entre el público y una canción que cantó por primera vez en vivo
MÚSICA

Los incidentes virales del show de Tini en el Estadio Centenario: corridas, una rata entre el público y una canción que cantó por primera vez en vivo

IM echó a funcionario que amenazó a su jefa y sancionó a trabajadora que hacía certificados médicos truchos
INTENDENCIA

IM echó a funcionario que amenazó a su jefa y sancionó a trabajadora que hacía certificados médicos truchos

