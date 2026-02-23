Se siguen suspendiendo etapas del concurso de carnaval: la liguilla terminará a mediados de la próxima semana

El mal estado del tiempo en la noche de este lunes 23 obligó a la organización del concurso de carnaval a suspender la actividad en el Teatro de Verano Ramón Collazo , por lo cual se sigue atrasando el cierre de la competencia , cuando apenas comenzó la liguilla definitoria.

La suspensión, como lo indica el reglamento, la determinó e informó Gabriela Barboza, presidenta del jurado del certamen que es organizado por Daecpu en coordinación con la Intendencia de Montevideo.

La medida se tomó cuando lloviznaba en el Parque Rodó, incluso había tormenta eléctrica , minutos luego de la hora 20.30, en la que debía iniciarse el show de la revista Tabú, cuyos directores habían advertido sobre la inconveniencia de presentarse en esas condiciones.

También debían presentarse a segunda hora la murga Queso Magro y en el cierre parodistas Los Muchachos .

Mientras la decisión era evaluada actuaba, a modo de preliminar, el murguista Gerardo “El Alemán” Dorado y los italianos Ambrogio Sparagna y Raffaello Simeoni, junto a artistas locales, evocando la tradición popular italiana del carnaval, en un denominado diálogo intercultural respaldado por el Teatro de Verano, la intendencia capitalina, la embajada de Italia en Uruguay, la Fondazione Música per Roma y el Ministero della Cultura de Italia.

La etapa 3 de la liguilla del carnaval, tercera rueda, quedó reprogramada ahora para la noche del martes 3 de marzo, por lo cual la Noche de Fallos, siempre y cuando no haya una nueva suspensión, sucederá en la madrugada del miércoles 4.

Existe una posibilidad, al menos trascendió a modo de rumor, de fijar la etapa cancelada este lunes 23 para este jueves 26, jornada que quedó libre al aplazarse la actividad en la que estaba fijada la presentación de Doña Bastarda, por la adversidad conocida (el fallecimiento de uno de sus integrantes, Agustín Ríos).

Liguilla trancada

Hasta el momento solo pudo desarrollarse la primera de las ocho etapas de la Liguilla, con la actuación de las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo y la de los parodistas Caballeros.

Hasta ahora solo se habían suspendido cuatro etapas (van 21 de un total de 28 cumplidas): una por un paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), otra por mal tiempo y dos relacionadas con reprogramaciones por el fallecimiento del murguista Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda, por lo cual se acumulan en cuatro semanas de concurso cinco suspensiones, que es bastante menos de lo que suele suceder en los veranos carnavaleros.

El fixture de la liguilla del carnaval

Etapa 4 martes 24

Valores (sociedad de negros y lubolos)

Cyranos (humoristas)

La Trasnochada (murga)

Etapa 5 miércoles 25

La Compañía (revista)

Falta y Resto (murga)

Momosapiens (parodistas)

Etapa 7 viernes 27

Madame Gótica (revista)

La Nueva Milonga (murga)

Zíngaros (parodistas)

Etapa 8 sábado 28

Integración (sociedad de negros y lubolos)

Los Diablos Verdes (murga)

La Gran Muñeca (murga)

Etapa 2 domingo 1°

Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)

Sociedad Anónima (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Etapa 6 lunes 2

La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Etapa 3 lunes 3

Tabú (revista)

Queso Magro (murga)

Los Muchachos (parodistas)

Fuente: DAECPU / IM