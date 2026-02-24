Caso Penadés: fiscalía renunció a la declaración anticipada de Romina Celeste ¿qué preguntas habían sido motivo de debate?

El caso Penadés se encuentra en la etapa previa al juicio oral y a solicitud de la Fiscalía, se le volvería a tomar declaración anticipada a cuatro de las 14 víctimas y a un testigo del caso, para aclarar algunos asuntos. Sin embargo, según supo El Observador la fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde, le comunicó a la jueza del caso Marcela Vargas que renuncia a la declaración anticipada de Romina Celeste Pappaso y de MI2.

En una audiencia realizada el pasado 18 de febrero la fiscalía, las defensas de los acusados Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezin y la defensa de las víctimas, representada ese día por Juan Raúl Williman, discutieron el pliego de las preguntas que le harían a cada víctima.

Durante casi tres horas acordaron qué preguntas haría la fiscalía y cuales los defensores Homero Guerrero, Laura Robatto (defensa de penadés) y Rossana Gavazzo (defensa de Mauvezin).

El jueves 19 declaró como testigo el portero del edificio en el que vivió Penadés en bulevar Artigas y Maldonado mientras que el 20 declaró H, la víctima que mantuvo el diálogo con Papasso sobre “decir la verdad sobre el viejo”. La fiscalía informó al juzgado de Marcela Vargas que renunciaba al testimonio de MI2 por lo que no llegó a declarar el viernes.

En el caso de Romina Celeste su defensora Elizabeth Frogge presentó un escrito el 12 de febrero en el que señaló que no podría concurrir el 19, fecha en la que estaba citada, por encontrarse fuera del país. Ofrecía como alternativa que declarara el 19 de marzo por Zoom.

Al día siguiente, Frogge entregó otro escrito en el que informó que su defendida se encontraba “muy dolorida y en reposo médico por el accidente reciente que padeció” en Rocha en diciembre. El 18, Vargas suspendió la audiencia.

Ahora la fiscal Ithurralde le notificó a la sede que desiste de esa declaración, lo que significa que la declaración anticipada inicial que había hecho Papasso ante la fiscal Alicia Ghione (en licencia médica desde julio) es la que ingresará al juicio como prueba.

El debate por las preguntas para Romina Celeste

El interrogatorio de la fiscalía a Papasso, que había sido validado por los defensores de Penadés, reiteraba las preguntas sobre su infancia y adolescencia, la escuela y el liceo, así como su estatura y aspecto a los 13 y los 14 años de edad, cuando era varón y según su denuncia el exsenador lo levantó en Parque Batlle.

También incluía preguntas sobre su vínculo con Paula Díaz, la mujer trans que fue condenada por inventar la denuncia contra el entonces candidato a la Presidencia Yamandú Orsi en 2024 y sobre cómo se cortó ese vínculo entre ambas.

paula díaz.png Foto: captura Santo y Seña (Canal 4)

Según la grabación de la audiencia, al que accedió El Observador, la fiscalía mencionó que se le preguntaría a Papasso sobre el chat con Díaz cuando ella afirmó: “Estaba cagada hasta las patas, pero no por el tema del chat. El chat me importa un carajo. El tema de todo lo que vos ya sabés ¿me entendes? Donde se sepa algo, se nos arruina el caso...”.

Robatto quiso agregar algunas preguntas que, dijo, entendía “pertinentes y conducentes a los efectos de la credibilidad del relato”: si Romina Celeste le pidió a Paula Díaz que la salvara para que no fuera formalizada por lo de Orsi; si le dijo a Díaz cómo tenía qué sentir y mentir en el ITF. (“Estoy hablando de cómo instruye a otra persona”, aclaró); si le dijo que no especificara el día de los hechos en relación a Orsi sino que hiciera referencia a un período de tiempo; si le recomendó que buscara un testigo trans (le dijo textual “si llegas a encontrar un testigo trans, se la ganás”); si le pasó a Paula Díaz la identificación de Orsi, un recibo de sueldo de la Jutep así como el nombre de la esposa y fotos de las verrugas que tiene el actual presidente.

“Cuando Paula Díaz va a hacer la denuncia, Romina le dice que le aconsejaron y le reenvía mensajes donde le dicen que no vaya con ella porque si no va a pasar lo mismo que pasó con los gurises, o sea... Yo entiendo que no estoy victimizando a nadie... La víctima fue condenada por un delito de simulación de delito. Impresiona la capacidad de creación, de armado”, dijo Robatto sobre Papasso.

Esas preguntas que querían hacer los defensores guardan relación con la teoría del caso de la defensa que pretenden probar en el juicio que Papasso estuvo detrás junto a Mastropierro en el armado del caso en relación a las víctimas D, E, H, G y que inventaron sus testimonios instruidos por ella.

"Esta parte está armada. No tenemos dudas, y cada minuto, y cada día, y cada cosa que aparece, y cada estudio de la vida de Penadés que hicimos de hora por hora, día por día, segundo por segundo, cada día estamos más convencidos... esta es mi teoría del caso", afirmó Robatto que le dijo a la fiscal que respetaba la suya.

La fiscal Ithurralde se opuso y señaló que la “causa Orsi es ajena” a este proceso. “No estamos trayendo la investigación contra Yamandú Orsi, sino que estamos humanizando a Romina y tratando de entender cómo piensa. Son decisiones psicológicas que van a ser valoradas en cuanto a la veracidad o no de lo que ella denuncia en relación a Gustavo Penadés”.

Robatto le retrucó a la fiscal que si no aceptaba esas preguntas a Romina Celeste estaría “limitando la posibilidad" de que se defendiera porque se las preguntará a Paula Díaz.

Si bien Guerrero y Robatto habían pedido la declaración anticipada de Díaz, la fiscalía se negó y la justicia le dio la razón. En la audiencia del miércoles 18 Robatto dijo que la llevarán a declarar al juicio pero advirtió a la jueza Vargas que está en una situación de salud precaria, que hace unos días estaba internada y que está en situación de calle.

La defensora de Mauvezin, Gavazzo, argumentó que “un derecho que tiene la defensa, para defender la teoría del caso, es ver la credibilidad a las personas, más allá de que sea una víctima. O sea, en el caso concreto de Romina Pappaso, creo que todos tenemos muestras suficientes de lo que han sido sus continuos cambios en las declaraciones y lo que son sus declaraciones y las cosas que ha hecho, independientemente de que sea o no una víctima en este caso”.

Por su parte, Williman, el defensor de las víctimas, reiteró que el estatuto de las víctimas en el actual proceso “no es el de testigo, se genera una confusión". "Me afilio a posición de fiscalía de que son impertinentes (esas preguntas) porque son de un juicio que ya tuvo cosa juzgada.

La fiscal opinó que esas preguntas eran “absolutamente revictimizantes y además impertinentes”.

Gavazzo le respondió que era “una situación de desigualdad total y de indefensión” y Robatto insistió en que están íntimamente ligados ambos casos en ese aspecto, en relación a la instrucción a las víctimas.

La jueza Vargas zanjó el debate al afirmar que es cierto que el caso Orsi se cerró pero entendió pertinentes que se hicieran esas preguntas dada “la complejidad de la personalidad” de la víctima. “El material que la defensa quiere ingresar creo que alimenta también la información para el juez de juicio. Entiendo que jurídicamente se puede decir, sí, es otra causa, ya hubo cosa juzgada, ya respondió por lo que hizo, pero entiendo que la complejidad de la personalidad de la principal víctima de este hecho, a mi juicio, no puede soslayar esa información. Y después va a ser una cuestión de evaluación del juez o de la jueza de juicio”.

El otro bloque de preguntas que generó debate fue el relacionado con el vínculo entre Pappaso y los menores.

Robatto señaló que le quería preguntar sobre si había tenido relaciones con G cuando él era menor porque eso surge de un chat entre ambos. La fiscalía y Williman cuestionaron ese punto.

20250205 Audiencia pública de Penadés y Mauvezín. Foto: Inés Guimaraens

“¿Cómo no es pertinente que tenga relaciones previamente con Romina, cuando dice que no se conocen?”, insistió Robatto. “Este informe es lapidario”, agregó la abogada en relación al chat transcrito con esa víctima.

Ithurralde respondió que “lo que es lapidario para la causa... es lo que prueba que Penedes, según la teoría del caso de la Fiscalía, retribuyó o prometió retribuir económicamente a menores de edad para tener relaciones sexuales o de cierto tipo de cuidado sexual o abusos sexuales en el territorio”.

Agregó que si surge otro delito (como un adulto teniendo sexo con menores) en la causa se denunciará ante otra sede para que se investigue "pero ello no prueba que Gustavo Penades, acá presente, le pagó o le prometió pagar a menores para estar con ellos o si abusó sexualmente de ellos". Por eso dijo que ese tema le parecía “irrelevante”.

A la espera de que declare Viana

La única víctima que resta que declare en forma anticipada es Viana. Para que se concrete la audiencia via Zoom desde España se tendrá que activar el mecanismo de la cooperación internacional que implica que actúe la justicia de ese país.

En el caso de Viana, rectificará la edad, ya que inicialmente había asegurado que cuando conoció a Penadés era menor de edad paero luego admitió que tenía 22 o 23 años.

Las preguntas rondarán sobre por qué en su primera declaración anticipada dijo que estabas por cumplir 17 años cuando conoció a Penedés, y qué edad tenía cuando conoció a su pareja en esa época así como si recuerda qué edad dijo que tenía al declarar para el libro Penadés, dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar, quienes dieron a conocer por primera vez el relato de Viana.

En el caso de esta víctima, el debate entre fiscalía y defensores estuvo centrado en que Guerrero y Robatto querían preguntar sobre fechas. Ithurralde dijo que la víctima está "bloqueada emocionalmente" y no recuerda fechas.

"Lo que estamos viendo es por qué él dice una cosa (que era menor) y después, a partir de una muy buena investigación de la Fiscalía, que hay que reconocerlo, termina siendo una persona de 23 años", insistió Robatto.

Finalmente desistieron de hacer alguna pregunta y reformularon otras aunque la mayoría quedaron.

"El juez del juicio va a percibir a un ser humano particular, especial, y en función de ese contexto va a interpretar todo lo que se va discutiendo", concluyó Vargas al admitir esas preguntas.

Después de que declare Viana vendrá la etapa de control de prueba, que podría llevar meses, por lo que no hay fecha cierta del inicio del juicio. En esas audiencias se debatirá cuáles de los testigos declararán y sobré qué aspectos.