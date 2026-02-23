Joven que cometió homicidio escapó del Inisa y fue recapturado por la Policía: hay otros dos que siguen prófugos

Un joven de 18 años que estaba internado en el Inisa por cometer homicidio cuando todavía era menor de edad, escapó del centro de reclusión y fue recapturado por la Policía este lunes en el barrio El Tobogán de Montevideo .

El recapturado había escapado el domingo 25 de enero junto a otros dos reclusos que también estaban encerrados por homicidio . Estos dos últimos de 18 y 17 años continúan prófugos .

Los policías de la Dirección General de Hechos Complejos estaba realizando tareas de información e inteligencia en este barrio cuando recapturaron al joven. En un principio el prófugo intentó escapar entre los pasajes de las casas, saltando muros e incluso ingresando a algunas viviendas, pero fue ente interceptado y detenido por las autoridades policiales.

Este joven y los que continúan prófugos se fugaron del centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ubicado en Bulevar Artigas y Cufré .

La Justicia dispuso que el joven volviera al centro Inisa, mientras se continúa con la búsqueda de los otros dos requeridos.

A inicios de febrero, uno de los fugados publicó en la red social Instagram "quiero matar a un policía, en breve hay noticias", mientras en la foto posaba con una pistola Glock y un arma automática. La publicación tenía fijada la ubicación en el barrio Cerro Norte, cerca de donde este lunes fue recapturado uno de los mayores de edad.

En el caso de quien hizo este posteo, había sido imputado meses atrás por su participación en el asesinato de un niño de un año en 2024 en el marco de los enfrentamientos de bandas en el barrio.