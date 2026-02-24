"Obviamente es una venganza": tras fuerte cruce entre blancos y colorados aplazaron por tercera vez investigadora sobre compra de estancia María Dolores

A impulso del Partido Nacional y con el respaldo del Frente Amplio, la Cámara de Diputados resolvió cerca de la medianoche de este lunes aplazar la votación sobre la creación o no de una comisión investigadora para indagar en la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización.

La decisión generó un fuerte cruce entre blancos y colorados ya que los primeros fueron los que presentaron la moción para aplazar la discusión y los segundos son los principales impulsores de la investigadora. Desde el partido de Fructuoso Rivera interpretaron la decisión de los blancos como una “venganza” por haber votado junto con el gobierno algunos pasajes del proyecto de ley de lavado de activos.

“Obviamente es una venganza” , dijo el diputado colorado Walter Verri en sala en referencia a la actitud de los blancos y lamentó que la decisión nada tiene que ver con el fondo del asunto. El diputado dijo, en referencia a las votaciones del proyecto de ley de lavado de activos, que encontraron un error y que pretendían corregirlo sin importar quién está en el gobierno.

Los votos colorados fueron necesarios para que el gobierno pudiera bajar el tope del uso del efectivo y realizar cambios en la debida diligencia simplificada.

Los legisladores de Vamos Uruguay sobre todo apuntaron particularmente contra el diputado blanco Juan Martín Rodríguez que fue quien escribió y defendió en sala la moción de aplazar la votación.

“(Juan Rodríguez) nos amenazó en sala diciendo que producto de un resultado de una votación no iba a votar María Dolores. Minutos después presentaron una moción. Vean el video donde nos amenazan, para que refresquen la memoria”, dijo por su parte el diputado colorado Walter Verri.

Los diputados colorados cuestionaron que el tema no había sido acordado en la coordinación interpartidaria mientras que los blancos defendieron la decisión.

“Así como los partidos tienen la legítima posibilidad de plantear posiciones que desatienden acuerdos alcanzados anteriormente, creo que eventualmente la bancada de un partido político, en función de algunos datos que hemos obtenido en las últimas horas, puede pedir un mayor tiempo para analizar esa situación, debería ser atendida con la misma legitimidad”, dijo Rodríguez en sala.

El legislador blanco defendió la “autonomía” de los partidos para plantear cualquier asunto y dijo que tuvieron la “delicadeza” de transmitírselo a los otros partidos por lo menos media hora antes de discutirlo en sala. Rodríguez, además, dijo que a lo largo de la sesión hubo “varios asuntos que fueron presentados intempestivamente” sin hablarlo en coordinación o al menos entre los partidos que venían conversando.

“Reclamar lo que no se ha practicado, en mi criterio resultado un poco irónico”, sentenció el diputado.

En ese debate desde el Frente Amplio descartaron un acuerdo con el Partido Nacional pero como su postura es contraria a la creación de la investigadora decidieron acompañar a los blancos. El diputado cabildante, Álvaro Perrone, por su parte dijo que estaba dispuesto a votar la creación de la comisión pero volvió a solicitar la comparecencia de Nicolás Chiesa, apoderado de la vendedora de la estancia y dirigente del Partido Colorado en Canelones.

Ante esa intervención, Cervini dejó constancia que el Partido Colorado era el único partido dispuesto a votar la investigadora sin condiciones esa misma noche.

Finalmente, la moción fue aprobada con votos del oficialismo y del Partido Nacional cuando la mayoría de los legisladores colorados se habían retirado de sala.

La investigadora

Los colorados impulsaron la investigadora por varios cuestionamientos vinculados a la compra de la estancia que fue anunciada por el secretario de Presidencia, Alejando Sánchez, durante el velorio de José Mujica. Los colorados señalaron problemas en el proceso como falta de quórum en el directorio de Colonización, ocultamiento, desorden de los expedientes y cambio de fechas en los informes jurídicos, según planteó en su momento el diputado colorado Juan Martín Jorge.

La compra fue observada por el Tribunal de Cuentas por cuatro motivos. Señalaron que incumplía el artículo 15 del TOCAF porque Colonización tenía falta de disponibilidad presupuestal; que el gasto superaba la asignación presupuestal anual del organismo; que la compra directa, de acuerdo a la ley de Colonización, requiere de 4 de los 5 votos del Directorio (y hubo tres), y que hay una prenda sobre el sistema de riego e incluso no surge si está incluido.

Pese a la observación, que fue aprobada por mayoría de 4 a 3 con el respaldo de los ministros designados por blancos y colorados, la compra fue ratificada por Presidencia.