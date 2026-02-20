Caso Cardama: acuerdo en el Parlamento para instalar una sola investigadora bicameral

Render de la OPV que se construirá Ministerio de Defensa Nacional

Luego de varias idas y vueltas, el oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo para instalar una sola comisión investigadora bicameral en torno al polémico contrato con la empresa Cardama para la venta de dos patrulleras oceánicas; el grupo de trabajo tendrá mayoría de la izquierda (9 miembros contra 8) y representantes de todos los partidos, la presidencia será de la Coalición Republicana e indagará desde el año 2010 y durante seis meses.

En primera instancia el FA quería una investigadora en el Senado con un plazo de investigación que abarcara el gobierno de Luis Lacalle Pou cuando fue firmado el contrato, y la oposición quería otra en diputados que empezara a indagar a partir de 2005. Luego la Coalición Republicana propuso una bicameral, y el Frente Amplio le realizó la contrapropuesta para que esa comisión tuviera mayoría del FA y que trabajara sobre el período 2014-2025.

Finalmente se llegó a la solución del principio de esta nota.

“(La propuesta de una bicameral) no tiene que ver con los matices ni con las tácticas que tiene cada uno en torno al tema. Se trata de cuidar la institucionalidad del Parlamento porque no tiene sentido trabajar meses y meses ocupando el Senado y Diputados cuando el país tiene tantos temas importantes para abordar”, dijo a El Observador el senador nacionalista Carlos Camy. Ahora tiene que mover de nuevo la oposición.