"Pruebas fehacientes": Bianchi explicó por qué no se presentó en la comisión preinvestigadora por caso Cardama

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi , presentó este viernes un informe dirigido a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse , en el que explicó los motivos de su ausencia en la comisión preinvestigadora convocada el jueves 19 por el caso Cardama .

En el documento, al que accedió El Observador, la legisladora sostiene que existió una “contravención” del artículo 144 del Reglamento del Senado , que regula los plazos y el alcance de las comisiones preinvestigadoras. Según argumenta, se rechazó la solicitud del senador colorado Andrés Ojeda “para acceder a la denuncia penal del caso Cardama” y desde el Frente Amplio “se presentan como 'prueba' informaciones de prensa incompletas”.

“Sobre la base de tales elementos parciales, integrantes de la mayoría han formulado presunciones sin contar con pruebas fehacientes y no nos han permitido acceder a la documentación sustancial correspondiente ”, afirma en la carta.

CONFLICTO ATSS denuncia "decisión política" del BPS y se mantiene en conflicto por situación que afecta a 40 empleados

PARLAMENTO Senadora Graciela Bianchi anunció que no concurrirá a reunión de la preinvestigadora por Cardama y acusa al FA de incumplir plazos

La senadora agrega que “esta situación implica el apartamiento de aspectos formales y sustanciales imprescindibles para evaluar la procedencia de una Comisión Investigadora, tornando imposible verificar adecuadamente la entidad de la denuncia y, en particular, la 'seriedad de su origen' exigida expresamente por el reglamento”.

En la misiva también enumera otros cuestionamientos, entre ellos “incumplimientos de plazos” en la convocatoria de la sesión. Además, señala que la convocatoria en el Senado “deja fuera de la investigación a tres de los seis partidos políticos con representación parlamentaria”.

Sobre este punto, Bianchi remarca que el Parlamento estará “en pocos días realizando” audiencias con las mismas autoridades, en alusión a que en la Cámara de Diputados la oposición impulsa una comisión preinvestigadora por el mismo tema.

El anuncio de la senadora

Bianchi había anunciado que no concurriría a la sesión de la comisión preinvestigadora del caso Cardama que funciona en la Cámara de Senadores porque entiende que el Frente Amplio (FA) la convocó de manera "ilegal y antirreglamentaria", antes del vencimiento del plazo que existe para presentar informes.

Bianchi compartió en sus redes sociales el correo que hizo llegar a los demás miembros de la comisión preinvestigadora –integrada por los oficialistas Eduardo Brenta y Nicolás Viera– anunciando su decisión de no concurrir a la reunión y, en su lugar, presentarse a las 08:30 del viernes.

El reglamento de la cámara establece que las comisiones preinvestigadoras están integradas por tres miembros y que cuentan con 48 horas para expedirse, y elevar informes a la Presidencia de la Cámara, para que en la primera sesión que se realice sean puestos a consideración. Una vez cumplidos estos pasos, podrá quedar instalada una investigadora.

En este caso, la comisión se instaló el pasado miércoles 18 de febrero a las 08:30.

Por esta razón, Bianchi consideró que se están "incumpliendo los plazos legales y reglamentarios para sesionar", y "lo más grave" que se está desconociendo el "derecho de las minorías a utilizar dichos plazos para poder tener los conocimientos de fondo para tomar la decisión sobre la instalación o no de una Comisión Investigadora sobre el mismo tema".

En sus redes sociales, Bianchi señaló que recibió 21 minutos después de las 14 de este jueves "cientos de hojas" de "presuntos informes jurídicos, de prensa y documentos en general" referidos al caso Cardama.

"Sin plazo para estudiar, prejuzgando y negando a las minorías el derecho al amparo de nuestro sistema jurídico. LAS DEMOCRACIAS SE DESTRUYEN DESDE ADENTRO", escribió en X.