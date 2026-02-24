Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  19°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / ADVERTENCIA

Rige alerta amarilla de Inumet por "persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes": las zonas afectadas

La advertencia meteorológica de Inumet, que entró en vigencia a las 14:25, será actualizada a las 17:30 o "ante cambios significativos"

24 de febrero 2026 - 14:39hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por "persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que afectan a 14 departamentos del país.

La advertencia meteorológica, que entró en vigencia a las 14:25, será actualizada a las 17:30 o "ante cambios significativos".

Embed

El organismo oficial del tiempo explicó que la alerta responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

Más noticias
temporal se desplaza por uruguay con lluvias intensas, viento fuerte y miles de clientes sin luz: los videos
CLIMA

Temporal se desplaza por Uruguay con lluvias intensas, viento fuerte y miles de clientes sin luz: los videos

Inumet advierte por lluvias y tormentas fuertes
ADVERTENCIA

Inumet cesó su alerta amarilla por tormentas fuertes

En ese sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2026348173388820785&partner=&hide_thread=false

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Canelones: Migues, Montes, San Ramón y Tala.

Cerro Largo: Arbolito, Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupa, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: todo el departamento.

Maldonado: Aiguá, El Edén y Los Talas.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Rocha: todo el departamento.

Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Soriano : Mercedes.

Tacuarembó : Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: todo el departamento.

Temas:

Inumet alerta Alerta amarilla

Seguí leyendo

Las más leídas

El Sporothrix brasiliensis visto en microscopio y su afectación a humanos y gatos
INFECCIONES

Nueva especie de un conocido hongo ya causó un brote en Uruguay: se transmite de gatos a humanos

Carnaval 2026: el mal estado del tiempo atrasa el cierre del concurso.
CARNAVAL 2026

Se siguen suspendiendo etapas del concurso de carnaval: la liguilla terminará a mediados de la próxima semana

Caso Penadés: fiscalía renunció a la declaración anticipada de Romina Celeste ¿qué preguntas habían sido motivo de debate?
JUSTICIA

Caso Penadés: fiscalía renunció a la declaración anticipada de Romina Celeste ¿qué preguntas habían sido motivo de debate?

Archivo. Diputado blanco Juan Martín Rodríguez
PARLAMENTO

"Obviamente es una venganza": tras fuerte cruce entre blancos y colorados aplazaron por tercera vez investigadora sobre compra de estancia María Dolores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos