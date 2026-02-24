Rige alerta amarilla de Inumet por "persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes": las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por "persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que afectan a 14 departamentos del país.
La advertencia meteorológica, que entró en vigencia a las 14:25, será actualizada a las 17:30 o "ante cambios significativos".
El organismo oficial del tiempo explicó que la alerta responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".
En ese sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:
Canelones: Migues, Montes, San Ramón y Tala.
Cerro Largo: Arbolito, Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
Durazno: todo el departamento.
Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
Florida: 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupa, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
Lavalleja: todo el departamento.
Maldonado: Aiguá, El Edén y Los Talas.
Paysandú: todo el departamento.
Río Negro: todo el departamento.
Rocha: todo el departamento.
Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
Soriano : Mercedes.
Tacuarembó : Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.
Treinta y Tres: todo el departamento.