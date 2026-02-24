Niño uruguayo de 10 años murió en accidente de tránsito cuando viajaba con su familia en Brasil

Un niño uruguayo de 10 años murió el domingo en un accidente de tránsito cuando viajaba con su familia por el estado de Río Grande del Sur , el más austral de Brasil .

La Cancillería uruguaya está asistiendo a la familia a través del Consulado General en Porto Alegre y desde la Oficina de Asistencia al Compatriota, confirmaron fuentes de esta cartera a El Observador.

El accidente fue sobre el mediodía del domingo cercano a la ciudad de Pelotas , cuando la camioneta con matrícula uruguaya despistó y volcó de una ruta brasileña, informó en primera instancia Telenoche de Canal 4. Las autoridades continúan investigando el motivo por el cual el vehículo salió del carril.

Además de la víctima había cuatro ocupantes en la camioneta , un adolescente y tres adultos . Ellos resultaron heridos, fueron trasladados a un centro de salud local y se encuentran fuera de peligro .

La Policía Federal de Brasil informó que el niño fallecido era el único ocupante que no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del impacto, según recapituló el citado medio. Este dato forma parte de la investigación preliminar realizada en el lugar.

En los últimos años, Brasil se ha mostrado como un destino en auge para turistas uruguayos. El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), Fernando Cambón, afirmó que la comparación entre 2024 y 2025 muestra un crecimiento anual de turistas uruguayos cercano al 20% en términos generales, aunque en algunos destinos y operadores puntuales el aumento puede alcanzar hasta el 50%.