Accidentes, muertes y problemas para mover la producción: la ruta 106 destrozada y el anhelo de los vecinos

Accidentes en la ruta 106: un problema grave para la gente que vive y trabaja en esa zona de Colonia.

El mal estado de la ruta 106, que ha generado accidentes -varios de ellos con personas muertas como resultado- y es un problema grave para la calidad de vida y la actividad productiva de mucha gente, tiene muy preocupado a un conjunto de vecinos que anhela que el sector político actúe y solucione esa adversidad .

Edgardo Assandri, integrante de una subcomisión del Club de Leones de Colonia Miguelete, enriquecida con la participación de vecinos de esa y otras localidades próximas, explicó a El Observador que "la situación es muy grave", teniendo en cuenta la cantidad de accidentes con lesionados y fallecidos.

El deterioro de la ruta es, además de un obstáculo para la gente que debe trasladarse por diversos motivos, un inconveniente relevante para movilizar la producción en una zona de intensa actividad agrícola, ganadera y lechera, básicamente.

"Desde hace muchos años, desde los años 90 por poner una fecha, cada vez que vienen elecciones hay promesas de solución que nunca llegan a hacerse realidad y no es un tema de un partido político", puntualizó: desde el inicio de aquella década han estado en el gobierno nacional los partidos tradicionales y el Frente Amplio.

El tramo de la ruta 106 con daños constantes es el que va desde la ruta 22 hasta la ruta 12, un tramo de unos 34 kms, con varias localidades involucradas directamente -como Miguelete, Cerro de las Armas y El Cuadro-.

"Si vos vas a ir de Colonia a Rivera, por ejemplo, lo más directo es tomar por ahí, eso hace que mucha gente que no conoce bien la ruta pase y tenga accidentes a veces graves, nosotros que andamos todos los días sabemos qué pasa en cada kilómetro, cuando pasaron la máquina por ejemplo, dónde están los pianitos que se forman, entonces tomamos las precauciones del caso y zafamos, pero para la gente que no conoce el riesgo es enorme", contó.

Las dificultades son muchas y entre ellas están la baja o nula visibilidad por el polvo acumulado en el aire por el pasaje de vehículos y la tardanza para el desplazamiento urgente de ambulancias, por citar un par de ejemplos, tal como se denuncia en un video que elaboró el Club de Leones de Miguelete.

El video que difundió el Club de Leones de Miguelete

Gestiones ante la Intendencia de Colonia y el MTOP

Assandri cuestionó la relación de algunos datos estadísticos con la realidad, considerando que por ejemplo mucha gente no hace la denuncia cuando, por ejemplo, se sale de la ruta y no involucra a otro en un accidente.

"Tenemos un conteo bastante certero que indica que hay más de un accidente o despiste por semana en ese tramo", dijo.

Tras una gestión realizada en la anterior administración de gobierno, con el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero, se obtuvo una medición oficial: el pasaje de 693 vehículos (promedio) por día, "lo cual hace que sea imposible de mantener en buen estado a una carretera de balastro".

"En estos días la carretera está horrible, es puro pianito, pozo y arena", advirtió, "por lo cual la gente que sabe la esquiva, pero tiene que hacer 50 kms más para llegar al destino".

Ese segmento de la ruta 106 está en una zona de Colonia que es muy poblada, cada tanto hay una localidad, "por ejemplos hay tres escuelas rurales", pero además tiene como centro urbano de referencia a Miguelete, donde hay una actividad muy intensa, "para citar un caso hubo un torneo deportivo, de voleibol, y hubo tres vuelcos de gente que no conocía cómo estaba la ruta".

Sobre la solución ideal, Assandri precisó que "un arreglo de balastro en esa ruta ya no da para más, a los pocos días queda todo igual, se puede vituminizar... pero de una buena forma, un arreglo definitivo y no tener que estar tirándole plata a la ruta cada poco tiempo y que no se termine arreglando nada, lo que hay que hacer es pavimentar esa ruta".

Finalmente, contó que el Club de Leones de Miguelete -"una institución muy apolítica", remarcó- ha realizado gestiones con actores políticos del gobierno departamental y del nacional, de todos los partidos, en cuyo marco se consiguió que la Intendencia de Colonia (con el intendente Carlos Moreira) avale pasar esa vía de tránsito de la jurisdicción local a la nacional, de modo que haya más facilidad para viabilizar el uso de recursos para una obra definitiva, posteriormente se logró que el ministro Falero al inicio de 2025 encamine el cambio en el Poder Ejecutivo, pero dada la proximidad del cambio de mando en Presidencia de la República eso quedó stand by: "Ahora somos rehenes de un trámite que tiene número de expediente, pero está encajonado, no avanza", concluyó.