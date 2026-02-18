Una noche de carnaval para darle una mano a Rafa Villanueva: tablado, conjuntos, precio y animadores

Con la actuación de varios de los mejores conjuntos del carnaval de 2026 , la del martes 24 de febrero será una noche especial en el Tablado del Parque , dado que todo lo que se recaude por concepto de venta de entradas será destinado a apoyar a Rafael Villanueva y a su familia .

El comunicador permanece internado en el CTI del Sanatorio Mautone, en Maldonado, desde hace varias semanas y su situación de salud y laboral es muy adversa, por lo cual de distintas maneras se han ido sucediendo instancias de apoyo y ahora surgió una en el ámbito carnavalero.

Las entradas están a la venta en forma anticipada en RedTickets, cuestan $ 350 y el aforo es para 1.300 espectadores.

El escenario tiene el acceso para el público por la Av. Sarmiento, a pocos metros de la Av. Julio Herrera y Reissig, frente al ingreso principal del estadio Luis Franzini.

El tablado, Queso Magro y RedTickets

Gonzalo Rius, director del tablado junto con Diego Facelli, explicó a El Observador que la iniciativa de esta movida la tuvo Diego Waisrub, integrante de la murga Queso Magro, quien se ha ocupado de la gestión de coordinar la presencia de conjuntos y comunicadores.

Destacó, también, que RedTickets colabora especialmente en esta instancia y que está previsto que la gente pueda comprar una localidad y asistir, pero también que quien no pueda ir al tablado y quiera dar una mano pueda adquirir un bono colaborador "desde cualquier parte del país y del resto del mundo".

Apoyos del carnaval a Rafael Villanueva

Recientemente, en el Teatro de Verano, el también comunicador Luis Alberto Carballo dedicó un momento de su actuación como integrante de parodistas Adams para pedirle al público que no se olviden de los artistas cuando las luces de los escenarios se apagan, pidiendo concretamente que haya apoyo para Rafael Villanueva.

Los espectáculos de carnaval, cuya lista que se puede ver a continuación, serán presentados por un amplio grupo de comunicadores y artistas, quienes con su presencia colaborarán también en este emprendimiendo solidario.